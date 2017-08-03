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Uzun süre ekrana bakanlar gözlerini kırpmayarak kuruttuğu, sürekli aynı yere odaklandığı ve parlak ışığa maruz kalabildiği için sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Bu gibi nedenlerden ötürü gözlerinizi mümkün olduğunca korumak adına ekran parlaklığını doğru biçimde kontrol etmelisiniz.

Android: Parlaklığı Düzenleyerek Gözlerinizi Dinlendirin

Araştırmalara göre mavi tonlu renkler insan gözünü daha fazla yoruyor. Bu tonların azaltılması dinlendirici etki yapıyor. Özellikle akşam saatlerinde buna göre önlem alınması gerekiyor. Destek veren çeşitli uygulamalar var:

Lux

Bu alana giriş yapan ve dikkat çeken ilk uygulamalardan biri olan Lux, otomatik parlaklık ayarlama sistemini devreye sokarak en iyi biçimde değerlendiriyor. Ortama göre ekran parlaklığını ideal seviyeye çekiyor. Böylece hem gözlerini, hem de batarya ömrünü korumuş oluyor. Android ile gelen varsayılan otomatik parlaklık sisteminden daha iyi sonuç veriyor ve detaylı biçimde özelleştirilebiliyor. Pro sürümünü satın alırsanız kamera kullanarak analiz gibi ek özellikler kullanılabiliyor.

Twilight

F.lux uygulamasına benzer biçimde ekran tonlarını maviden kırmızıya doğru kaydırarak gözlerin dinlenmesini sağlıyor. Buna esas olaraksa günün saatini esas alıyor. Akşam güneş batınca maviyi tamamen azaltıyor. Böylece gece kitap okumak, video izlemek vb kolaylaşıyor, yorucu olmuyor. Konum bilginize ve tarihe bağlı olarak güneş doğuş ve batış saatlerini kendisi tespit ediyor. Pro sürümü satın alırsanız farklı zamanlarda değişim gibi ek özellikler kullanılabiliyor.

Velis

Android ile gelen standart otomatik parlaklık özelliğinin yerini almaya odaklanıyor. Elbette bazı ek özellikler içeriyor. Velis’in cihazınıza kurulduktan sonra izlediği bir öğrenme eğrisi var ve zaman içinde daha iyi sonuçlar vermeye başlıyor. Uygulamada yer alan altı adımlı sihirbaz sayesinde kullanım öğrenilebiliyor. Grafik çizimle detaylı bilgi veren uygulama Lux gibi sonuçlar verebilir.





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