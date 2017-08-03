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Android telefona iOS 11’dekine benzer Kontrol Merkezi eklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemi kullanıcılarına ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirme olanağı sunuyor ve bu noktada ciddi bir özgürlük vaat ediyor. Artık vadesi dolan Windows Phone / Windows Mobile ya da iOS’in bu denli hareket alanı sunmadığı açık. Android’li akıllı telefonunuza Apple’ın iOS 11 işletim sisteminde yer alan Control Center / Kontrol Merkezi’ne benzer bir menü eklemek isteyebilirsiniz. Android telefona iOS 11’dekine benzer Kontrol Merkezi eklemek için kullanabileceğiniz uygulama LuuTinh Developer tarafından geliştirilen Control Center OS 11.

Android Telefona iOS 11’dekine Benzer Kontrol Merkezi Eklemek

Uygulamanın ana arayüzünde boyut, renk, pozisyon, arka plan, favori uygulama kısayollarını özelleştirmek mümkün. Kontrol Merkezi açılırken titreşimin etkinleşmesini ya da devre dışı kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Arayüzü uygulama ayarlarından dilediğiniz kenarda konumlandırabileceğiniz kısayol ile kaydırma hareketini uygulayarak görüntüleyebilirsiniz. Bildirim alanında yer alan kutucuktaki Stop seçeneğine dokunduğunuzda uygulama kapatılıyor.

Favori uygulamalarınızı ekledikten sonra bu uygulamaların kısayolları ve sıkça kullanacağınız / ihtiyaç duyduğunuz işlemlerin kısayollarına Control Center OS 11 uygulamasının oluşturduğu Kontrol Merkezi arayüzünden hızlıca erişebileceksiniz.

Esasında uygulama kısayollarına ana ekrandan, önemli seçenek ve ayarların kısayollarına da Android işletim sistemindeki Quick Settings / Hızlı Ayarlar menüsünden erişebilmek mümkün. Yani akıllı telefonunuza neden böyle bir uygulama yüklemeniz gerektiğini haklı olarak sorgulayabilirsiniz. Bu açıkçası kullanıcı tercihine kalmış bir şey, böyle bir arayüzün varlığı işinizi kolaylaştıracaksa ya da basitçe görsellikten hoşlanıyorsanız Control Center OS 11’e şans verebilirsiniz.





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