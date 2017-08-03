⁠⁠⁠







Sahip olduğunuz Android telefona Nokia Launcher yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Nokia’nın Android işletim sistemli yeni akıllı telefonlarındaki arayüzü beğendiniz mi? Eğer sevdiyseniz bu görünümü cihazınıza kazandırmak için kullanabileceğiniz launcher’ı nasıl indirebileceğinizi ve cihazınıza yükleyebileceğinizi ele alıyoruz. Bilindiği gibi Nokia’nın akıllı telefon bölümü Microsoft’un eline geçmişti ve firma Windows Phone / Windows Mobile işletim sistemli çok sayıda Lumia modeliyle şansını denedi fakat başarı elde edemedi. Satış sözleşmesinde Nokia markalı akıllı telefonların 2017’ye kadar sunulamayacağı maddesi vardı ve bu süre dolduğunda HMD Global Nokia markalı cihazları piyasaya sürdü. Hatta bir dönemin efsanevi telefonu 3310 da güncellendi ve piyasaya sürüldü. Nokia 3, 5 ve 6 akıllı telefonlar ülkemizde de satın alınabilir durumdalar. Cihazlardaki arayüz stock Android’e oldukça yakın, Pixel Launcher’a da fazlasıyla benziyor.

Android Telefona Nokia Launcher Yüklemek

İndirme Bağlantısı

Nokia_Launcher.APK

Nokia Launcher Kurulum Aşamaları

Neyse ki root atmaya ya da TWRP recovery kurulumuna ihtiyaç duyulmuyor. Yukarıdaki bağlantı aracılığıyla indirebileceğiniz APK dosyasıyla basitçe kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz.

Üstteki bağlantıdan Nokia Launcher APK dosyasını indirin ve dosyayı Android’li akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine ya da hafıza kartına aktarın. Daha önce Google Play dışından bir uygulama yüklemediyseniz Settings – Security menüsüne gidin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin. Ardından dosya yöneticinizle APK dosyasını aktardığınız dizine erişebilir ve dosyaya dokunarak kurulmasını sağlayabilirsiniz. Seçim ekranı karşınıza geldiğinde Nokia Launcher’ı varsayılan launcher olarak ayarlayın.



⁠⁠⁠





