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Android 7.1.1 Nougat Yüklü Akıllı Telefonlar İçin OnePlus 5 Kamera Uygulaması ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Android 7.1.1 Nougat ya da daha güncel bir versiyonu esas alan custom ROM varsa OnePlus 5 akıllı telefonun stock kamera uygulamasını cihazınıza flash’layabilirsiniz. XDA sitesi üyesi Thilak Devraj tarafından port edilen bu uygulama hayli başarılı ve daha iyi fotoğraflar yakalamanıza olanak tanıyacaktır.

Android 7.1.1 Nougat Yüklü Akıllı Telefonlar İçin OnePlus 5 Kamera Uygulaması

Özellikleri

OnePlus 5 stock kamera ve galeri uygulaması

Yüksek çözünürlükte fotoğraflar

Zaman aşımı

Slow motion kayıt imkanı

4X’e kadar yakınlaşma desteği

Tespit Edilen Sıkıntılar

Video kaydetme özelliği bazen çalışmıyor

Galeri uygulaması ile yönetim kusursuz değil

Panorama modunda zaman zaman hatalarla karşılaşılabiliyor

Pro modu çalışmıyor

İndirmeler

Uygulamanın Android 7.1.1 Nougat veya daha güncel versiyonu esas alan custom ROM’lu akıllı telefonlar için olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yüklemeden önce TWRP recovery menüsünden nandroid yedeği oluşturmayı ihmal etmeyin. Bir sorunla karşılaşırsanız bu yedek oldukça yararlı olacaktır. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu belirtelim.

Kurulum İşlemi

OnePlus_5_Camera.ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın.

Cihazı recovery modunda başlatın.

Install menüsüne erişin ve OnePlus_5_Camera.ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Kurulumun ardından Wipe cache seçeneğini kullanın.

Cihazı yeniden başlatabilirsiniz.



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