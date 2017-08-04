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Akıllı telefonlar son derece gelişmiş olabilir ama bataryaları sizi yolda bırakıyorsa bir işe yaramaz hale gelirler. Bu yüzden yeni nesil cihazlarda batarya kapasiteleri artıyor ve aynı zamanda hızlı şarj çözümleri standart olmaya başlıyor.

Android: Bataryası Bitmeyen Akıllı Telefonlar

Elbette sadece batarya kapasitesi yüksek diye uyduruk bir akıllı telefonu alacak ve diğerlerini alta itecek değilsiniz ama ideal dengenin kurulması şart. Belirli büyük firmaların iddialı modelleri beklentileri karşılıyor.

Lenovo P2 – 5100 mAh

Ödüllü cihazlardan Lenovo P2 ile gelen batarya neredeyse normalin iki misli kapasitede. Güç tüketimi düşük Snapdragon 625 işlemci avantaj sağlıyor ve uzun süre şarj gerekmiyor. Genel anlamda iyi bir cihaz ve 5.5 inç ekranına rağmen iki gün dayanabilir. Aynı zamanda kutudan hızlı şarj eden adaptörü çıkıyor.

Asus Zenfone 3 Zoom – 5000 mAh

Snapdragon 625 işlemcili bir diğer cihaz ve 5000 mAh batarya kapasitesi göz alıcı. Aynı zamanda optik zoom içeren kamerasıyla az sayıdaki cihazdan biri oluyor. RAW formatlı kayıpsız fotoğraf bile çekebiliyor.

Samsung Galaxy A9 Pro – 5000 mAh

Bir diğer etkileyici kapasiteye sahip cihaz ve Samsung güvencesinde. Biraz eskimiş olabilir ama Snapdragon 652 işlemci hala başarılı sonuçlar veriyor. Oyunlarda da yüzünüzü güldürecek kapasitede. TouchWiz kullanıcı arabirimi ve Samsung uygulamalarını beğenmeyenler özelleştirebilir.

Motorola E4 Plus – 5000 mAh

5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip bir diğer iddialı seçenek ve bu cihazlar içinde en yeni olanı. Kısa süre sonra satışta olması bekleniyor. Güç tüketimi düşük Snapdragon 427 işlemciyi esas alıyor ve bütçe dostu olacak gibi görünüyor.



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