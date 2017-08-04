Android: Facebook Alternatifi Hafif Uygulamalar

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Android‘li akıllı telefonunuz için Facebook alternatifi hafif uygulamalar ile karşınızdayız. Facebook’un resmi Android istemcisi yıllar geçtikte hem boyut hem de sistem gereksinimleri anlamında hayli büyüdü. Özellikle giriş seviyesi akıllı telefonlarda ağır çalıştığını ve cihazı kayda değer şekilde yavaşlattığını biliyoruz. Firma bu nedenle daha küçük boyutlu ve mütevazi istemci Facebook Lite’ı kullanıma sunmuştu. Tabii diğer tarafta üçüncü parti istemciler de var. Özellikle giriş seviyesi bir akıllı telefonunuz varsa ya da resmi Facebook uygulamasından sıkıldıysanız ele alacağımız uygulamalardan birisine yönelebilirsiniz.

Android: Facebook Alternatifi Hafif Uygulamalar

Metal for Facebook & Twitter

Android Facebook Alternatifi Hafif Uygulamalar 1

Bu uygulama Facebook’a ek olarak Twitter’ı da desteklemekte, yani tek uygulama ile iki sosyal ağ hesabınızı da yönetebilirsiniz. Boyutu yalnızca 3 MB seviyesinde ve başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Güncelleme sıklığını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyor; güvenlik için dilerseniz parola atayabiliyor ya da varsa parmak izi okuyucudan yararlanabiliyorsunuz. Metal Bar adı verilen özellik sayesinde başka bir uygulama açıkken Facebook’u üst katmanda kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Mesajlaşma da destekleniyor.

Metal for Facebook
Metal for Facebook
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Metal for Facebook
Developer: Nam Nghiem
Fiyat: Ücretsiz

Friendly for Facebook

Android Facebook Alternatifi Hafif Uygulamalar 2

Friendly uygulaması Facebook videolarını indirme, reklamları engelleme (ücretli versiyonda), anahtar kelimeler aracılığıyla ileti engelleme gibi ilginç özellikler sunuyor. Material Design tasarım anlayışının hakim olduğu arayüz başarılı. Uygulama ile Facebook hesabınızı parola ya da parmak izi okuyucusu aracılığıyla koruma altına alabiliyorsunuz. Mesajlaşma özelliği hazır. Birden fazla Facebook hesabını kullanmak da mümkün.

Friendly for Facebook
Friendly for Facebook
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Friendly for Facebook
Developer: Friendly App Studio
Fiyat: Ücretsiz+

Simple for Facebook

Android Facebook Alternatifi Hafif Uygulamalar 3

Adının hakkını veren Simple for Facebook gerçekten de en basit Facebook uygulamalarından birisi konumunda. Tanıtım metninde de en hızlı ve en akıcı Facebook istemcilerinden birisi olduğu vurgusu var. Basitliğine rağmen tema desteği, PIN kodu atayabilme, bildirimleri özelleştirme gibi işlevler bizlerle. Ücretli versiyonu Facebook reklamlarını engelleyebiliyor. Mesajlaşma özelliği içerdiği için ekstra bir uygulama kullanmanıza gerek kalmıyor.

Simple for Facebook
Simple for Facebook
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Simple for Facebook
Developer: Creative Trends Apps
Fiyat: Ücretsiz+


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