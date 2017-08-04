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Sinemada ya da bir toplantıda aniden telefonunuz çalırsa bir anda yüzünüz kızarır ve nasıl oldu da sessize almayı unuttum diye kendinize söylenirsiniz. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına belirli mobil uygulamalardan destek alarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. SmartSilence bu tanıma uyuyor.

Android: Telefonunuz Planlanan Zamanda Sessize Geçsin

Ücretsiz SmartSilence uygulamasının görevi istenen gün ve saatte telefonu otomatik olarak sessiz moda sokması. Örneğin öğrenciler için bu zaman bilgileri kolayca önceden bilinip ayarlanabilir. Örneğin haftaiçi her gün 8-12 arası sessize geçebilir.

Uygulamayı indirip kurduktan sonra çalıştırın ve hangi günler ile saatlerde sessize geçmesi gerektiğini ayarlayın. Zaman sona erince telefon otomatik olarak zil moduna geri dönüyor olacak. Toplantı, ders vb zamanlarını girin ve önceden rahat edin. Tek bir tıklamayla istediğiniz kadar sayıda yeni zaman aralığı ekleyebilirsiniz.

Uygulama ücretsiz ama ücretli Pro sürümünü alırsanız bir kerelik toplantılar ya da görüşmeler gibi eklentiler yapabilirsiniz. Bu bir kerelik olaylar zamanı geçtikten sonra otomatik olarak siliniyor olacaklar. Kullanımı kolay uygulamada arabirim anlaşılır ve sezgisel. İstenen bir anda, ani bir iptal ya da erteleme olursa sessiz moda geçiş engellenebiliyor. Sessiz modda titreşim olup olmayacağı seçilebiliyor.



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