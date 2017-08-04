⁠⁠⁠







iOS 11 kurulu Apple iPhone‘da Live Photos / canlı fotoğrafları GIF dosyası olarak göndermek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Apple, iPhone 6S ile birlikte Live Photos yani canlı fotoğraflar özelliğini kullanıma sundu. Burada fotoğraf olarak kaydedilen şey esasında 3 saniyelik hareketli bir görüntü. Sosyal ağlarda hayli popüler olan GIF içeriklere benziyor. Canlı fotoğraf farklı bir cihaza aktarıldığında ya da birisine gönderildiğinde hareketsiz, sıradan bir fotoğraf gibi görünüyor. Neyse ki iOS 11 ile Live Photos / canlı fotoğrafları GIF dosyası olarak göndermek mümkün. Şu an yalnızca Mail yani e-posta uygulamasında geçerli.

iOS 11: Canlı Fotoğrafları GIF Dosyası Olarak Göndermek

Apple canlı fotoğraflar üzerinde bazı düzenlemeler gerçekleştirme olanağı sunmakta. Bunları dosyayı GIF olarak göndermek için kullanacağız. Öncelikle paylaşmak istediğiniz canlı fotoğrafı görüntüleyin, üst kısımdan kaydırma hareketi gerçekleştirin.

Yeni seçeneklerin belirdiğini göreceksiniz. Burada canlı fotoğrafı düzenlemede kullanabileceğiniz bazı seçenekler bulunmakta. Dilerseniz Loop ya da Bounce efekti uygulayabilirsiniz. Bu efektlerden birisini seçin, çünkü canlı fotoğrafı GIF stilinde kaydetmemize yardımcı olacak.

Daha sonra alt kısımda yer alan paylaşma butonuna dokunun. Açılan uygulama seçim ekranından Mail‘i seçin. Boyut seçenekleri ve diğer detayları ayarladıktan sonra Send butonunu kullanın.

Mail uygulaması canlı fotoğrafınızı otomatik olarak GIF’e dönüştürecektir. Görseli dilediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Bu arada iOS 11’de canlı fotoğrafları WhatsApp ile de GIF olarak gönderebileceğinizi belirtelim.



⁠⁠⁠





