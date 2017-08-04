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Root’lu Android Telefonlar İçin 5 Uygulama önerisi ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda root erişimi sağlandığında normalde gerçekleştirilemeyen bazı ileri düzey işlemler yapılabilir hale geliyor. Yalnızca root’lu cihazlarda işlev gören çeşitli uygulamalar da var. Sitemizde cihazlar için root rehberlerine sıkça yer veriyoruz. Bugün ise root’lu akıllı telefonlarda kullanılabilecek başarılı uygulamaları kısaca tanıtalım istedik.

Root’lu Android Telefonlar İçin 5 Uygulama (2017)

Magisk Manager

Bir yıl önce, en önemli root uygulamasının hangisi olduğu sorusunu kime yöneltseniz hemen herkes Chainfire’ın SuperSu’sunu işaret edecekti. Sonuçta, uygulamalara root erişim izni verilmesini veya reddedilmesini istiyorsanız bir root erişim yöneticisine ihtiyacınız olacak.. Ancak durum şimdi değişiyor ve Google’ın SafeNet kontrolünden sonra root işlemi biraz daha az kazançlı hale geldi. Özellikle Android Pay, Snapchat, Pokemon GO ve Netflix gibi uygulamaları kullanmayı seviyorsanız. Ancak Magisk Manager ile root erişimi sağladığınızı Google’ın SafetyNet’inden gizleme olanağına sahip oluyorsunuz.

Root Essentials

Root Essentials adından da anlaşılabileceği üzere root’lu akıllı telefonlara katmak isteyeceğiniz önemli, temel işlevleri barındırıyor. Root dosya yöneticisi, build.prop editörü, flash’lama aracı, parmak izi okuyucusu ile jest kontrolleri, font değiştirme, özel Emoji’ler yükleme gibi çok sayıda işlev ve özellik içeriyor.

Titanium Backup

Root uygulamalarından çok azı Titanium Backup kadar kapsamlı çözümler sunuyor. En eski root uygulamalarından birisi olan araç ROM flash’lama gibi işlemlerle uğraşan teknoloji meraklıları için önemli. Android cihazınızın tam bir yedeğini oluşturmak için bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Bulut ortamına yedekleme, uygulama dondurma, sistem uygulamalarını kaldırabilme gibi ilgi çekici özellikleri var.

Adaway

Reklamlardan nefret ediyorsanız Android uygulama ve oyunlarındaki reklamlardan kurtulmak için Adaway uygulamasından yardım alabilirsiniz. Adaway’e daha önce burada detaylıca değinmiştik.

Solid File Explorer

Root erişimi sağladığınız akıllı telefonunuzda varsayılan dosya yöneticisi beklentilerinizi karşılayamayabilir. Root dizininde gerçekleştireceğiniz işlemler için Solid Explorer uygulamasından faydalanabilirsiniz.





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