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Xiaomi Mi 5X’te ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Xiaomi Mi 5X akıllı telefon geride bıraktığımız Temmuz ayı sonunda Çin’de duyuruldu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun ilgi çekici özelliği çift kamera yapılandırması oldu. Bu kamera kurulumu tıpkı Apple iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi optik yakınlaşma için telephoto lens içeriyor. Kaliteden ödün vermeden yakınlaşma yaparak fotoğraf çekebilme imkanına kavuşuluyor. Xiaomi performans / fiyat başarımı yüksek akıllı telefonlarıyla ön plana çıkmakta. Birçok akıllı telefon modeli ülkemizde de satın alınabilir durumda. Hemen her ürünü aynı fiyat aralığında büyük üreticilerin sunduğu teknik detaylardan çok daha fazlasını sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 625 yongasetinden güç alan Mi 5X’te 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi bulunmakta. 155.4 x 75.8 x 7.3 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığındaki cihazın 5.5 inç genişlikli LTPS IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük değerine sahip. Depolama alanı 128 GB’a kadar kapasitedeki microSD hafıza kartlarıyla genişletilebilmekte. Arka yüzde çift 12 MP kamera, ön yüzde selfie çekimler için 5 MP kamera bulunmakta. 3080 mAh kapasiteli pille gelen akıllı telefon Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştırıyor. Xiaomi Mi 5X’te ekran görüntüsü almak oldukça kolay.

Xiaomi Mi 5X’te Ekran Görüntüsü Almak

Öncelikle görüntüsünü almak istediğiniz ekranı ya da sayfayı açın.

Güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve ekranda görüntü yakalama animasyonu belirene kadar 1-2 saniye bekleyin.

ve butonlarına aynı anda basın ve ekranda görüntü yakalama animasyonu belirene kadar 1-2 saniye bekleyin. Bildirim alanını aşağı doğru çekerek aldığınız ekran görüntüsüne bakabilir, görüntüyü dilerseniz arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

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