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Android Nougat Uyumlu En İyi 5 Xposed Modülü ile sizlerleyiz. Android Nougat işletim sistemi yaklaşık 1 yıl kadar önce Google tarafından dağıtılmaya başlanmıştı. Google Nexus ve Pixel cihazlar güncellemeyi derhal almışlarsa da Samsung, LG, Sony, Huawei, Lenovo gibi üreticilerin güncellemeyi cihazlarına uyarlamaları hayli zaman aldı. Üst düzey akıllı telefonların birçoğu Nougat’a terfi edebilmiş olsa da orta seviye cihazların birçoğu güncellemeye henüz ulaşamadı. Root’lu Android cihazlara ilginç özellikler katan modüllerin yüklenmesine olanak tanıyan Xposed Framework de Android Nougat’a aylar boyunca adapte edilemedi. Android Nougat uyumlu Xposed iki hafta önce yayınlandı fakat tüm modüllerin sorunsuz şekilde çalışmadığı biliniyor. Biz bu küçük rehberimizde Android Nougat’ta sorunsuz çalışan en iyi 5 Xposed modülünü bir araya getirdik.

Android Nougat Uyumlu En İyi 5 Xposed Modülü

Gravity Box binlerce kez indirilen popüler bir Xposed modülü. Android KitKat versiyonundan beri bizlerle olan bu modül çok sayıda özelleştirme seçeneği içeriyor. Akıllı telefona custom ROM yüklemeden ileri seviye özelleştirmeler yapma imkanına kavuşuyorsunuz. Navigasyon butonlarını değiştirme, durum çubuğunun rengi ve görünümünü özelleştirme, kilit ekranını düzenleme gibi çok sayıda işlevi var. Favori uygulamalarınızı içeren bir kenar çubuğu oluşturabilmeniz de mümkün.

Greenify

En iyi pil tasarrufu uygulamalarından birisi olan Greenify pil tasarrufu konusuna benzer iddiadaki uygulamalardan daha farklı şekilde yaklaşıyor. Uygulamaları kapatmaya zorlamak yerine uyku moduna alıyor. Uygulamalar arka planda sistem kaynaklarını kullanmadan çalışıyor. Uygulama bildirimleri ve sistem uygulamalarını uykuya alma gibi gelişmiş işlevler de içermekte.

Boot manager

Boot manager akıllı telefonuna Xposed Framework yükleyen her kullanıcının edinmesi gereken bir modül. Boot süresini azaltarak cihazın performansını ve kullanıma hazır hale gelme süresini iyileştirmeyi hedefliyor. Açılışta otomatik olarak devreye giren uygulamaları engelleyebiliyorsunuz. Uygulama sistem ve üçüncü parti uygulamaların açılışta otomatik olarak açılmasını önleyebiliyor.

Xstana

Xstana ile akıllı telefonunuzun bildirim ve navigasyon çubuğunun görünümü ve yerleşimini değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Simge ve renk değiştirme seçenekleri de hazır.

Awesome Pop-up Video

Android O işletim sisteminde bulunan küçük pencerede video oynatma özelliğini Android Nougat’lı akıllı telefonunuza kazandırmak için Awesome Pop-up Video adlı Xposed modülünü kullanabilirsiniz.





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