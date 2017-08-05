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8 GB ve üstü depolama alanıyla gelen Android işletim sistemli akıllı telefonlara genelde tanesi 3.5 MB olan MP3 dosyalarını aktardığınızda çok sayıda müzik depolayabilirsiniz. Mobil internet ya da Wi-Fi bağlantısı fark etmeksizin cihazlarınız arasında eşleştirme yaparak müzikleri güncel tutabilirsiniz.

Android: Telefonla Diğer Cihazlar Arasında Müzik Eşleştirmek

PC ya da Mac ortamındaki müziklerinizi iTunes ile organize ediyorsanız iOS cihazları eşleştirmeniz sorun değil. Elbette daha ideal görünen bir seçenek bulut depolama. iTunes ile bilgisayar ortamında müzik dinleyenlerin Android cihazlarını eşleştirmesine destek verilmiyor, başka çözüm bulmak gerekiyor. Apple ve Google’dan bir çözüm gelmiyor olsa da üçüncü parti uygulamalar var. Android kullanıcılarına iTunes üzerinden müzik eşleştirme desteği veren uygulamalar:

Bu uygulamalar ücretsiz olsa da 100 şarkı sınırlaması gibi engelleri kaldırmak için ücretli sürümü almak gerekebiliyor. Manuel olarak eşleştirme yapmak istiyorsanız USB üzerinden kabloyla bağlantı yapıp özel bir klasör içinde şarkıları toplayabilirsiniz.

Kablosuz eşleştirme yapmak içinse Resilio Sync (eski adıyla Bittorrent Sync) kullanırsanız Bittorrent ağını kullanarak kablosuz olarak aktarım yapar ama elbette bilgisayara da istemcisini kurmanız gerekecek.

Haliyle bu şekilde şarkıların internet bağlantısı üzerinden dış sunucuya gönderilmesi zaman alabilir ve tekrar indirilmesinden ötürü kota bitebilir. Aynı zamanda gizlilik açısından cazip bulmayabilirsiniz.

Bulut depolama servisleri de benzer biçimde işliyor. Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive öne çıkıyor olsa da Google Music ile gelen müzik depolama alanı sınırsız ve ücretsiz. Bu da internet hızına göre farklılık gösterebilir.



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