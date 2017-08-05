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Evinizde farklı kişilerin Android ve iOS yüklü cihazları kullandığını görebilirsiniz. Bu gibi durumlarda farklı platformlarda destek veren Google imzalı Güvenilir Kişiler uygulamasını kullanarak birbirinizi yerinizden haberdar edebilirsiniz. Böylece acil durumlarda işiniz ciddi anlamda kolaylaşıyor olacak.

Android/iOS: Güvenilir Kişilerle Konum Paylaşmak

Bu uygulama aslında önceleri Google Haritalar ve konum servisleri üzerinden yer bildirimini sürekli açmanıza imkan veren uygulamanın son versiyonu. Daha yeni sürümde artık sadece seçtiğiniz kişilerle ve sadece istediğiniz anlarda yer bilginiz paylaşılıyor.

Apple’ın “Arkadaşlarımı Bul” uygulamasına benzer durumda olan Google imzalı “Güvenilir Kişiler” uygulaması en başta sadece Android kullanıcıları tarafından indiriliyordu ama artık iOS kullanıcılarına da hizmet veriyor.

İstediğiniz zaman istediğiniz kişilerle gerçek zamanlı konum bilginizi paylaşabilirsiniz ama aynı zamanda arkadaşlarınız da bu bilgi için istek gönderebilir. Red edebilirsiniz ama belirli bir süre zarfından cevap vermezseniz en son konum bilginiz gönderilir. Varsayılan süre 5 dakika ama isterseniz 15, 30 dakika, 1 saat ya da sınırsız paylaşım olabilir.

Çevrimdışı modda ise telefon kapalıysa ya da çekmeyen yerdeyse son bilinen yeriniz arkadaşlar ve aile bireyleriyle paylaşılarak acil durumda çözüm üretmeleri sağlanabilir. Uygulamayı indirip kurunca yer bilgisini alabilmesine izin verin. Diğerlerinin size ait arama yapabilmesi için e-posta ya da telefon numarasını kullanabilmelerine izin verebilirsiniz. Bir kişiyle paylaşıma girmek için izin vermeniz ve süresini seçmeniz yeterli. Bu uygulamayı kullanarak yer bilginizi Google’a da göndermiş oluyorsunuz…



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