General Mobile’ın GM 5 Plus modeli, hafıza ve kamera özellikleriyle göz dolduruyor ve satışa sunulan fiyatı üstünde performans gösteren General Mobile GM 5 Plus satın alan kullanıcılarını pişman etmiyor. Ayrıca yeni android güncellemelerini ilk önce siz görmek ve yaşamak istiyorsanız bu cihaz sizin için kaçınılmaz olacak. Stock ROM yükleyerek cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Telefon’un USB sürücülerini yükleyebilir ve OEM kilidinin açılmasını sağlar. Bu yazımızda sizlere General Mobile GM 5 Plus Orjinal ROM Yükleme işlemini anlatacağız.

Uyumlu olduğu modeller

Çift sim kullanan, tek sim kullanan ve Turkcell’den alınan cihazlar.

Gerekli dosyalar

GM 5 PLUS Orjinal ROM

General Mobile GM 5 Plus Orjinal ROM Yükleme

Üstte verdiğimiz bağlatıdan ROM dosyasını indirin ve indirmiş olduğunuz dosyayı RAR arşivinden dışarıya çıkartın. Çıkarmış olduğunuz klasöre girin ve alttaki adımları takip edin. İlk önce INSTALL_M3D32 dosyasına sağ tık atıp yönetici olarak çalıştırın.

Öncelikle B yazıp enter tuşuna basın ve USB sürücüleri yükleyin. Daha sonra cihazı kapatın. Güç tuşu ve Ses kısma tuşuna aynı anda basarak cihazınızı bootloader modunda açmış oluyorsunuz. Bootloader ekranı sizi karşılıyor olacak. Cihazı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayarak diğer adımları takip edin.

Şimdi ise C yazın ve enter tuşuna basın bu sayede OEM kildini açmış olacaksınız. Stock ROM yüklemek için A yazın ve enter tuşuna basın ve ardından ekrana seçenekler gelecektir. Bu seçeneklerden kendi cihazınızı seçin.

Cihazınız çift sim kartlı ise A, tek sim kartlı ise B, Turkcell’ den almış olduğunuz bir cihaz ise C yazıp enter tuşuna basın ve cihazınıza uygun olanı seçip tuşladıktan sonra kurulum işlemi başlayacak ve kurulum bittikten hemen sonra cihaz yeniden başlayacak. Yeniden başladıktan sonra alttaki adımları takip ediniz.

Ayarlar / Sıfırla / Fabrika verilerine sıfırlama‘ ya basın. İşlem bitince cihazınızı açarak kullanmaya başlayabilirsiniz.



