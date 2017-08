⁠⁠⁠







Son günlerin en çok ilgi gören cihazlarından birisi hiç şüphesiz General Mobile GM 5 Plus. General Mobile GM 5 Plus’ın yerli rakipleri karşısındaki en büyük avantajları fiyatına sığdırdığı zengin özellikler ve geçmiş yıllardan bugüne olan marka algısı. Elbette cihazın root olabilmesi, Custom ROM’lara verilen destekler gibi ileri düzey kullanıcı özellikleri de General Mobile GM 5 Plus’ın gözde bir model olmasını sağlıyor. Hazırlamış olduğumuz General Mobile GM 5 Plus Root Rehberi ile Android dünyasının profesyonellere hitap eden uygulamaları için gereken her şeye sahip olacaksınız.

Gerekli Dosyalar

Kingroot.apk

General Mobile GM 5 Plus Root Rehberi

Yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıdaki Kingroot.apk dosyasını indirin ve kurun, kurulum bitince programı açın. Program açıldıktan sonra TRY ROOT’a tıklayın. Bu işlemler esnasında cihaz kendini yeniden başlatabilir bu normaldir.

Son olarak cihaz kendini yeniden başlatıp bir daha kapanmaz ise cihaz rootlanmış durumdadır.

Ama siz yinede emin olmak için Google Play mağazasındaki Root Checker uygulaması ile test edebilirsiniz.



