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Google’ın dünyaya uzay yolcusu gibi tepeden bakma ve kolayca etrafında gezme imkanı veren Earth servisi ne zamandır eski havasını yitirmişti çünkü Haritalar uygulaması yol bulma ve navigasyon için öne çıkıyordu. Farklı bir konumda olan Google Dünya servisi güncellendi.

iOS: iPhone İçin Yeni Google Earth Uygulaması

Bu senenin Nisan ayında kapsamlı bir güncellemeden geçen Google Earth servisi esasında Android ve Chrome kullanıcılarına en önemli yenilikleri kısa sürede sunmayı başardı. iOS tarafındaki uygulama güncellemesiyse gecikmeli olarak kullanıma girdi.

Ücretsiz olan bu mobil uygulamanın güncel sürümü indirip kurarsanız yenilikleri görebilirsiniz. Genelde bir kez denendikten sonra kenara atılan ve unutulan bu uygulama beklenen güncellemeden sonra Google Earth 9 halini aldı. Artık gezegenimizi daha iyi keşfetme özellikleri içeriyor.

Maddi durumu iyi olmayan gezginler uygulamayı kullanarak geziye çıkabilir, müzeler gibi önemli uğrak noktalarını koltuktan kalkmadan ziyaret edip bilgiler alabilir, canlı kamera beslemelerine bağlanıp farklı ülkelerdeki hayvanları görebilir, unutulmaz eserleri ziyaret edebilir ya da kendimi şanslı hissediyorum modunu kullanıp rastgele bir yere uğrayabilir. İsterseniz bulduğunuz mekanların ekran görüntülerini alıp saklayabilirsiniz.

İşin ilginci tatile çıkmadan önce kullanıp gidilmesi olası farklı yerleri gözden geçirerek karar vermek de kolaylaşıyor yani korkulanın aksine tatile gideceklerin sayısını azaltmıyor, bir anlamda katkı da sağlamış oluyor. Denemediyseniz mutlaka denemelisiniz!



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