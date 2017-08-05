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OnePlus 5 Çift Stereo Hoparlör Modu Kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Bu rehberde ele alacağımız ses modunu OnePlus 5 akıllı telefona yükleyerek ses kalitesini iyileştirmeniz mümkün. Bilindiği gibi Sony’nin amiral gemisi konumundaki akıllı telefon modelleri dışında üreticiler çift hoparlör sunmamayı tercih ediyor. Çoğu akıllı telefonda arka ya da ön yüzde bir hoparlör ile ön üst kısımda ahize bulunmakta. Küçük bir yazılımsal müdahale ile ahizeyi hoparlör olarak kullanmak mümkün hale geliyor. OnePlus 5 Çift Stereo Hoparlör Modu Kurulumu kolayca halledilebiliyor.

OnePlus 5 Çift Stereo Hoparlör Modu Kurulumu

Notlar

Bu mod yalnızca OnePlus 5 akıllı telefonla uyumlu, başka bir cihazda kesinlikle denemeyin.

Akıllı telefonda root erişiminin sağlanmış ve custom recovery kurulumunun gerçekleştirilmiş olması şart.

OnePlus 5’te Oxygen OS ya da Oxygen OS esaslı bir custom ROM yüklü olmalı.

NOT: İşlemin resmi çözüm olmayan her yöntem gibi çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

Stereo_SoundMOD_OnePlus_5.Zip

OnePlus5_Stock Sound.Zip (Daha sonra stock sese dönmek isterseniz bu dosyayı flash’layabilirsiniz.)

Ses Modu Kurulumu

Stereo_SoundMOD_OnePlus_5.Zip dosyasını akıllı telefonunuza aktarın.

OnePlus 5 akıllı telefonu recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun.

İndirip cihaza aktarmış olduğunuz Stereo_SoundMOD_OnePlus5.Zip dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın ve işlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.





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