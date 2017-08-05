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Samsung Galaxy A3, Samsung A serisinin en küçük üyesi. Ekran boyutu biraz küçük olsa da bence tek el kullanımını severler için iyi bir tercih olacaktır. Uygun fiyatı sayesinde birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla satın alınan Samsung Galaxy A3, tam bir fiyat performans ürünü. Ayrıca root edilebiliyor olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hazırlamış olduğumuz Samsung Galaxy A3 Root Rehberi ile adımları takip ederek cihazınıza kolayca root atabilirsiniz. Az sonra yapacağımız işlemlerin sorumluluğu kendinize aittir.

Desteklenen cihaz

▪Samsung Galaxy A3 SM-A310F

Gerekli olan dosya

▪SM_A310F_ROOT_REHBERİ

Samsung Galaxy A3 Root Rehberi

Öncelikle cihazın Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçeneklerini açın.

OEM ile kilit açma ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin ve cihazı kapatın. Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna basın. ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Size vermiş olduğumuz RAR içerisindeki Odin programını çalıştırın, daha sonra RAR klasörlerine geri dönün ve bu sefer SM-A310F_Root.md5 dosyasını Odin’in sağ kısmında bulunan AP bölümünde uygulamaya gösterin.

Yukarıdaki aşamaları eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra Start‘ a basın. Cihaz kendi yüklemelerini tamamlayınca kendisi yeniden başlayacaktır.



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