⁠⁠⁠







Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 (2016) root atma adımlarını ele alacağız. Samsung’un bu cihazı büyümeye devam eden J serisinin ortanca üyesi. Batarya gücü ile öne çıkan Samsung Galaxy J7 (2016) günlük kullanımınızda sizi yarı yolda bırakmaması ile ön plana çıkıyor. Seri büyümeye devam ederken sizinle birlikte sınırları zorlamaya başlayım. Samsung Galaxy J7 (2016) root atma işlemini gerçekleştirmeden önce şunu belirtelim ki tüm sorumluluk kendinize aittir. İlk olarak telefonun ayarlar seçeneğinden geliştirici modu aktif etmeniz gerekmekte.

İndirilecek olan dosyalar

Root Dosyaları

Samsung Galaxy J7 2016 Root Atma

∘ Ayarlar kısmına girin.

∘ Cihaz hakkında > Yazılım bilgisi bölümündeki Yapım Numarası seçeneğinin üstüne ardı ardına basın ve artık bir geliştiricisiniz diye ekrana uyarı gelecektir.

∘ Geliştirici modu aktif olduğunda geliştirici seçeneklerinden, USB hata Ayıklama ve OEM ile Kilit Açma yerini aktif edin.

∘ Üstte yer alan RAR dosyasından adb sideload driver programını bilgisayarınıza kurduktan sonra şu yolu takip edin.

∘ Cihazı kapatın. Ses Kısma / Home / Power Tuşu‘nu kullanarak açın ve cihazı download modda açmış oluyorsunuz.

∘ Bilgisayardan klasör içerisindeki Odin yazılı dosyaya girip Odin programını açın.

∘ Aşağıda yazdığım aşamaları görselde gördüğünüz yerlere uygulayın.

1- Log’a basın. Cihaz bağlandığında Added yazısı görünecek.

2- AP yazan kısma tıklayın ve ROM dosyasını seçin.

3- Dosya seçiminiz tamamlanınca start butonuna tıklayın.

4- Eğer süreç başarılıysa ekrana Pass yazısı gelecektir ve cihazınız yeniden başlayacaktır.

∘ Cihazınızı yine kapatıyorsunuz fakat bu sefer Ses açma / Power Tuşu / Home‘u kullanarak cihazımızı Recovery Mod’da başlatmış oluyoruz.

∘ Açılınca hiçbirşeyi seçmeyin ve daha sonra aşağı taraftaki oku soldan sağa doğru kaydırın.

∘ Alttaki koymuş olduğumuz görsel ekrana gelecektir.

∘ Devamında ise Install‘ı seçerek, ekrana gelen adb sideload yazan yeri seçin ve daha sonra hiç bir şeye tıklamadan alttaki oku sağa doğru kaydırın.

∘ İşlemler esnasında cihaz, bilgisayarınıza bağlı bir şekilde olmalı.

∘ Kurmuş olduğunuz adb sideload programı açık haldeyken dosyalardan Root adlı klasöre girin.

∘ Klasör’e girdikten sonra işletim sisteminizi seçin ve çalıştırın. (32/64 bit)

∘ Eğer yüklemeniz tamamlandıysa reboot system seçeneğine basın.

∘ Root işlemi tamamlandı.



⁠⁠⁠





