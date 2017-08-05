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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram ile YouTube Videolarını İndirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Bir mesajlaşma uygulaması ile YouTube’dan video indirmek gerçekten ilginç bir deneyim fakat bu mümkün. Telegram ücretsiz bir anlık mesajlaşma uygulaması. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Uygulama ile kullanıcılar mesaj, fotoğraf, video ve çok daha fazlasını birbirlerine gönderme imkanına sahip oluyor. Araç Nikolai ve Pavel Durov kardeşler tarafından geliştirilmişti. Telegram’da güncel bir anlık mesajlaşma uygulamasından beklenebilecek hemen her özellik mevcut. Tabii kullanıcı kitlesi WhatsApp kadar geniş değil. 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olduğu ifade ediliyor. WhatsApp’ın aylık 1.3 milyar aktif kullanıcısı olduğu açıklanmıştı. Telegram’da sticker’lar, sesli görüşme, taslak oluşturma, gizliliği esas alan sohbet gibi çeşitli özellikler bulunmakta. Eğer Telegram’ı aktif olarak kullanıyorsanız uygulamadan YouTube Videolarını İndirmek için de faydalanabilirsiniz. Uygulamaya ihtiyacınız yoksa elbette yalnızca YouTube’dan video indirmek için yüklemeniz mantıksız olacaktır.

Telegram: YouTube Videolarını İndirmek

Öncelikle Telegram uygulamasını son versiyonuna güncelleyin.

Uygulamayı çalıştırın ve arayüzde üst kısımda bulunan büyüteç simgeli butona dokunun. savevideobot sözcüğüyle arama gerçekleştirin ve üst kısımda beliren sonuca dokunun.

Bu, anlaşılacağı üzere YouTube’dan video indirmeyi sağlayan bir bot. İndirmek istediğiniz YouTube videosunun bağlantısını kopyalayın ve bota gönderin.

Bot linki inceleyecek ve indirme bağlantısını sunacaktır. Basitçe dokunarak akıllı telefonunuza indirebileceksiniz. Hayli pratik bir yöntem olduğu açık.





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