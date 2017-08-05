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Xiaomi Redmi Note 4 MIUI 9 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Performans / fiyat başarımı yüksek akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Xiaomi firması MIUI 9 güncellemesini çok sayıda akıllı telefon modeli için kullanıma sundu. Bunlardan birisi de Redmi Note 4. MIUI 9 kurulu Redmi Note 4 akıllı telefonda TWRP recovery kurulumu ve root işleminin ardından ileri düzey özelleştirmelere gidilebiliyor. Tabii cihazda bootloader kilidi olduğu için öncelikle onun açılması gerekmekte.

Xiaomi Redmi Note 4 MIUI 9 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Cihazın bootloader kilidini kaldırın .

. Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Xiaomi ADB Fastboot sürücüsünü yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

NOT: İşlemin resmi olmayan her çözüm gibi çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu belirtelim.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

TWRP.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

adb reboot bootloader komutu ile cihazın fastboot modunda başlatılmasını sağlayın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

Ardından fastboot boot recovery.img komutunu kullanın.

Root Erişimini Sağlamak

Akıllı telefonu bilgisayara MTP modunda bağlayın.

SuperSU 2.82.zip dosyasını akıllı telefona aktarın.

Redmi Note 4 akıllı telefonu recovery modunda başlatın. Install seçeneğine dokunun ve SuperSU 2.82.zip dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Ana menüye dönün ve cihazı yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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