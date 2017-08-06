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Çoğu kullanıcı akıllı telefonunu çalar saat niyetine de kullanıyor. Sadece çalar saat uygulaması değil, belirlenen saatte gelen arama sesi de alarm gibi uyandırma etkisi gösterebiliyor. Elbette bu şekilde telefonu sessize almadan bırakırsanız başkaları da arayıp daha erken uyandırabilir.

Android: Sizi Arayarak Uyandırabilecekleri Seçin

İşte bu noktada Call Filter Alarm adlı uygulama devreye giriyor. Bu ücretsiz uygulama, sadece seçtiğiniz kişilerden gelen arama ve SMS’lere izin verirken diğerlerini devre dışı bırakıyor.

Denemek için Google Play mağaza üzerinden uygulamayı indirin ve çalıştırın. Bir alarm saati belirledikten sonra kimlerin arayabileceğini belirleyin ve uyumadan önce uyku moduna geçirin. Sadece seçtiğiniz kişiler ararsa telefon çalıyor olacak. Diğer arama ve SMS’ler sessiz modda gerçekleşecek. Uyandıktan sonra sessiz modda gelen arama ve SMS’leri görebileceksiniz.

Müzik ya da zil tonunu, ses seviyesini, titreşimi ve snooze ile ertelemeyi seçebilirsiniz. Her bir alarm için farklı ayarlar yapabilirsiniz.

Uyku modunu istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, günlük olarak tekrar eden alarmlar ekleyebilir, sesi kademeli olarak artan alarm ayarlayabilir, Wi-Fi açma/kapama, mobil veri kullanma, çevrimdışı mod gibi ayarlar da yapabilirsiniz. İtalyan geliştiricinin bu eserini kullanabilmek için Android sürümünün çok yeni olması bile gerekmiyor.



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