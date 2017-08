⁠⁠⁠







General Mobile GM 5 Plus, rakiplerini donanım yönünden kıskandırsa da bu performans ve donanımına karşı fiyatı çok şaşırtıcı. Fotoğraf çekmeyi sevenler için hem bütçe dostu hem de rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Andorid pazarına sürekli yeni cihazlar eklense de General Mobile GM 5 Plus’ın yeri her zaman ayrı olacak. Marka’nın bize sunmuş olduğu TWRP recovery yüklemeyi avantaj olarak görebiliriz. Sizin için hazırlamış olduğumuz yazıda General Mobile GM 5 Plus TWRP Recovery Yükleme adımlarını izleyeceğiz.

Gerekli dosya

TWRP Recovery

General Mobile GM 5 Plus TWRP Recovery Yükleme

Telefon’un Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici Seçenekleri bölümünden OEM Kilit Açma‘yı etkin hale getirin.

Daha sonra telefonunuzu kapatın ve Ses kısma / Güç tuşlarına basılı tutarak Bootloader Modu‘nda açmış olacaksınız. Bu işlemi yaptıysanız telefonunuzu USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın ve size yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıdan TWRP Recovery’i indirin, indirmiş olduğunuz RAR’ı boş bir klasör içine yerleştirin, daha sonra klasörün içindeyken Shift tuşuna basılı tutarak boş bir kısma mouse ile sağ tık atın ve karşınıza çıkan komut ekranına fastboot flash recovery twrp-3.0.2.img işlemini uygulayın.



⁠⁠⁠