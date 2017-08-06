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İnternet ortamında karşınıza çıkan bazı sayfaları saklayıp sonra okumak istediğiniz oluyor mu? Yer imlerine eklerseniz sonrasında çevrim dışı kalınca sonuç alamazsınız ama PDF türü belge olarak saklarsanız hem internete gerek kalmaz, hem de normal bir e-kitap okur gibi açıp okuyabilirsiniz.

iOS: Web Sayfalarını Çevrim Dışı Okunacak PDF’lere Çevirin

Hızlı biçimde internet sayfalarını PDF’e dönüştürmenin yollarından biri InstaWeb uygulamasını kurup kullanmak. Şu aşamada 3.49 TL olan bu uygulama, iPhone ile sadece birkaç tıklama yaparak sonuç almanızı sağlıyor:

Bu uygulama şu aşamada ücretsiz olsa da kimi zaman iTunes markette ücretsiz hale de gelebiliyor. Aynı zamanda bazı ilgi çekici özellikler de içeriyor. Uygulamanın ana amacı sayfaları PDF olarak saklamak. Bunu gerçekleştirmek için en basit yol internet tarayıcıda istenen sayfayı açtıktan sonra sağ altta görülen uygulama sembolüne tıklamak.

Diğer seçenekse sayfa tazelemek ister gibi aşağı çekip sayfadaki tüm ekstralardan kurtulmak ve sadece konu olan içeriği almak. Temizlik işlemi bittikten sonra gösterecek ve bu haliyle PDF olarak saklanabilecek. Bu şekilde PDF dosyaları elde ettikten sonra ekran altındaki PDF’lere tıklayıp açıp okuyabilirsiniz.

Aynı zamanda PDF dosyalarını e-posta ile başkalarına ya da kendinize gönderip diğer sistemde açabilirsiniz. Bunun için mektup sembolüne tıklamalısınız. Elbette yazıcıdan çıktı alma ve elde okuma seçeneğiniz de var. Bu durumda yazıcı sembolüne tıklayın.

Ekran altındaki ayarlara tıklarsanız Dropbox hesabıyla eşleştirme gibi seçenekler var. Böylece içeriği bulutta tutabilirsiniz. Hızlı biçimde PDF elde etmeye yaradığı açık.



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