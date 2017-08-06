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OnePlus 5’te Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. OnePlus 5 üretici firmasının Oxygen OS adını verdiği özelleştirilmiş bir Android versiyonunu çalıştıran, OnePlus’ın amiral gemisi konumdaki akıllı telefonu. Üst düzey özelliklerine rağmen rakip cihazlara kıyasla kayda değer şekilde uygun olan fiyatıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Esasında bu akıllı telefonda bloatware olarak da adlandırılan ön yüklü çok sayıda uygulama yok fakat yine de OnePlus 5’te Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu uygulamalardan kurtulmak depolama alanı kazanımı, RAM kullanımının azaltılması, pil tüketiminin düşürülmesi gibi avantajlar sunacaktır.

OnePlus 5’te Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırmak

Gerekenler

Oxygen OS çalıştıran OnePlus 5 akıllı telefon

TWRP kurulumu ve root erişiminin sağlanması. İşleme burada değinmiştik.

NOT: İşlemin resmi çözüm olmayan her işlemde olduğu gibi çeşitli riskler içerdiğini ve yaşayabileceğiniz sorunlar için sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu hatırlatalım. İşleme başlamadan önce yedek almanızda fayda var.

İndirmeler

Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırmak

Üstteki bağlantıdan ZIP dosyasını indirin ve OnePlus 5 akıllı telefona transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutarak recovery modunda başlatın.

Öncelikle bir NANdroid yedeği oluşturun, işler ters giderse bu yedeği kullanabilirsiniz.

Install seçeneğine dokunun ve OxygenOs_Debloater_XXXX.Zip dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aroma installer aktive edilecektir.

Kaldırmak istediğiniz uygulamaları seçin.

Next butonuna dokunarak ilerleyin.

Uygulama kaldırma işlemi tamamlandığında TWRP ana menüsüne dönün ve Cache ile Dalvik Cache partisyonları için Wipe işlemini uygulayın.

Ana menüye dönebilir ve akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.



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