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Samsung Galaxy S3 Neo ne kadar eski olsa da unutmayalım ki bir zamanların gözde cihazıydı. Gelişen teknolojiye hızla ayak uyduran Samsung, eski bir cihazı olan S3 Neo modeline root yetkisi sağlamış. Root işlemi sayesinde cihazda istediğiniz sistemsel değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Bu yazıda Samsung Galaxy S3 Neo Root atma işlemini sizlere anlatacağız, işlem aşamalarını takip ederek kolayca cihazını tam yetki sahibi yapabilirsiniz.

Gereken dosyalar

CFRoot

Odin

USB sürücüleri

Samsung Galaxy S3 Neo Root Atma

Samsung Galaxy S3 Neo’ya yukarıda size vermiş olduğumuz linkten USB sürücülerini indirin ve yükleyin, yükleme tamamlandıktan sonra cihazınızı kapatın. Samsung Galaxy S3 Neo’yu Download Mod’da çalıştırmak için görseldeki gibi Güç / Ses kısma / Home tuşlarına basılı tutun.

Telefonunuz Download Mod’da çalıştıktan sonra USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın ve Odin programını çalıştırın. Yukarıda size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirmiş olduğunuz Root dosyasını boş bir klasöre taşıyın. Daha sonra Odin’e geri dönün ve AP kutucuğuna basarak .rar.md5 ile biten root dosyasını işleme yöneltin. Samsung Galaxy S3 Neo Root atma işleminde sona yaklaşıyoruz.

Yukarıdaki anlattıklarımızı eksiksiz yaptıysanız son olarak Start’a basın. Root tamamlanınca cihazınız yeniden başlayacak ve telefonunuzu açılınca SUPERSU uygulamasını gördüğünüz an telefonun root’lu bir hale geldiğine emin olabilirsiniz. Samsung Galaxy S3 Neo Root atma işlemi işte bu kadar basit. Konu ile ilgili sorularınız varsa 7/24 destek alabileceğiniz forum sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.



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