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Samsung’un yeni nesil Galaxy S8 ve S7 sahiplerine sunduğu Android 7.0 Nougat güncellemesinden sonra eklenen yeniliklerden biri dinleme deneyimini iyileştiren Adapt Sound olarak adlandırılıyor. Açıklamaya göre bu sistemin özelliği her kullanıcıda farklı olan kulak yapısına uyum sağlaması.

Android: Adapt Sound İle Ses Kalitesini İyileştirmek

Gerçekten de insanlar farklı kulak yapısı ve hassasiyetine sahip olduğu için kimi tiz, kimi bas isteyebilir ya da şikayetçi olabilir. Bunu düşünen Samsung’un eklediği Adapt Sound adlı uyumlu ses teknolojisiyle kullanıcı beklentilerine göre ses profili değiştirilebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için farklı bip seslerini kulağa göndererek kulaklarınızı analiz ediyor ve sınıflandırıyor.

Galaxy S7 ve S8 sahipleri Nougat güncellemesini aldıktan sonra önce kulaklık takmalı. Ardından ayarlar uygulamasına girip ses ve titreşim alt başlığına girmeli. Bu alanda ses kalitesi ve efektler başlığı bulunuyor. İçinde yer alan çok sayıdaki seçenekten biri Adapt Sound.

Buna tıklayınca açılan menüde üç seçenek var. 30 yaş altı, 30-60 yaş arası ve 60 yaş üstü optimizasyonlu profil. Yaşınıza uygun olanı aktifleştirin. Gerçek anlamda sonuna kadar kullanmak istiyorsanız yaşa göre seçmeden daha alttaki kişiselleştirilmiş ses kısmına tıklayın ve teste geçin.

Ardından test aşaması başlar ve mutlaka tam sessiz bir ortamda olmanız gerekiyor. Dikkatli biçimde bipleri dinleyin ve soruları cevaplayın. Ardından size özel profil ortaya çıkacak ve kulak bilginiz harita gibi görünecek. Aramalarda sol ya da sağ kulağı kullandığınızı da seçmelisiniz.

Artık son haline göre deneme yapabilir ve beğendiyseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Beğenmediyseniz orijinal duruma geri dönebilirsiniz.



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