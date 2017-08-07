Android: En İyi 5 BitTorrent İstemcisi

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Android‘li akıllı telefonlar için En İyi 5 BitTorrent İstemcisi ile karşınızdayız. 2001 yılında tanıtılan BitTorrent dosya paylaşım protokolü tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Büyük boyutlu dosyaların dağıtımında sunucuların yaşadığı zorlukları elimine eden ve dağıtımda her bir bilgisayarın kullanıldığı eşsiz bir çözüm niteliğinde. İnternet trafiğinin % 5’inin BitTorrent protokolü üzerinden gerçekleştiği biliniyor. Android işletim sistemli cihazınızla BitTorrent indirmeleri yapmak istiyor olabilirsiniz. Tabii bu noktada bir istemci uygulamaya ihtiyacınız olacak. Android uyumlu En İyi 5 BitTorrent İstemcisi çözümünü sizler için bir araya getirdik.

Android: En İyi 5 BitTorrent İstemcisi

BitTorrent

Android En İyi 5 BitTorrent İstemcisi 1

Bu, resmi Android BitTorrent uygulaması ve protokolü geliştiren ekibin elinden çıkmış bir araç. Magnet link desteği, indirmelerde dizin seçimi, yalnızca Wi-Fi ağları üzerinden indirme yapabilme gibi özellikler içeriyor. BitTorrent çekirdeğinin en güncel versiyonunu her zaman için taşıyor. İndirilen medya dosyalarını yürütme ve indirme / yükleme hızlarını sınırlandırma seçenekleri hazır. Pro versiyonunda reklamlar ortadan kalkıyor ve indirme tamamlandığında cihazın otomatik olarak kapanması sağlanabiliyor.

BitTorrent®- Torrent Downloads
BitTorrent®- Torrent Downloads
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BitTorrent®- Torrent Downloads
Developer: BitTorrent, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Flud

Android En İyi 5 BitTorrent İstemcisi 2

Flud açık kaynak libtorrent’i kullanıyor. Material Design çizgisinde bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Yalnızca Wi-Fi ağlarıyla indirme yapma, eş zamanlı indirmeler, magnet link desteği, indirmeler için depolama alanı seçimi gibi seçenekler hazır. Hız limiti belirleme, paket içerisinden dosya seçimi, pil tasarrufu sağlayan ince ayarlar bizlerle.

Flud - Torrent İstemcisi
Flud - Torrent İstemcisi
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Flud – Torrent İstemcisi
Developer: Delphi Softwares
Fiyat: Ücretsiz

LibreTorrent

Android En İyi 5 BitTorrent İstemcisi 3

Ücretsiz, açık kaynak kodlu ve reklam içermeyen bir BitTorrent istemcisi. Magnet bağlantı desteği, indirme dizinini seçme, eş zamanlı indirmeler, hız limiti belirleme gibi beklenen özellikleri sunuyor.

LibreTorrent
LibreTorrent
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LibreTorrent
Developer: proninyaroslav
Fiyat: Ücretsiz

Vuze

Android En İyi 5 BitTorrent İstemcisi 4

Daha önce Azure adına sahip olan Vuze masaüstü BitTorrent istemcisinin geliştiricileri tarafından hazırlanan uygulama minimal kullanıcı arayüzü, web aramaları gerçekleştirme, konfigüre edilebilir indirme / yükleme hızları gibi özellikler içeriyor. Ücretli versiyonunda pil tasarrufu sağlayan bazı ince ayarlara yer veriliyor.

Vuze Torrent Downloader
Vuze Torrent Downloader
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Vuze Torrent Downloader
Developer: Azureus Software, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Frostwire

Android En İyi 5 BitTorrent İstemcisi 5

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Frostwire üstteki uygulamaların sunduğu özelliklerin yanı sıra indirme bitiminde medya dosyalarını yürütebilme ve özel torrent aramaları gerçekleştirebilme gibi özellikler sunuyor. Frostwire’ın web sitesinden indirilebilen özel versiyonda YouTube ve Sound Cloud’dan medya indirme özelliği de var.

FrostWire
FrostWire
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FrostWire
Developer: FrostWire.com
Fiyat: Ücretsiz+


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