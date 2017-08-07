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Android‘li akıllı telefonlar için En İyi 5 BitTorrent İstemcisi ile karşınızdayız. 2001 yılında tanıtılan BitTorrent dosya paylaşım protokolü tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Büyük boyutlu dosyaların dağıtımında sunucuların yaşadığı zorlukları elimine eden ve dağıtımda her bir bilgisayarın kullanıldığı eşsiz bir çözüm niteliğinde. İnternet trafiğinin % 5’inin BitTorrent protokolü üzerinden gerçekleştiği biliniyor. Android işletim sistemli cihazınızla BitTorrent indirmeleri yapmak istiyor olabilirsiniz. Tabii bu noktada bir istemci uygulamaya ihtiyacınız olacak. Android uyumlu En İyi 5 BitTorrent İstemcisi çözümünü sizler için bir araya getirdik.

Android: En İyi 5 BitTorrent İstemcisi

BitTorrent

Bu, resmi Android BitTorrent uygulaması ve protokolü geliştiren ekibin elinden çıkmış bir araç. Magnet link desteği, indirmelerde dizin seçimi, yalnızca Wi-Fi ağları üzerinden indirme yapabilme gibi özellikler içeriyor. BitTorrent çekirdeğinin en güncel versiyonunu her zaman için taşıyor. İndirilen medya dosyalarını yürütme ve indirme / yükleme hızlarını sınırlandırma seçenekleri hazır. Pro versiyonunda reklamlar ortadan kalkıyor ve indirme tamamlandığında cihazın otomatik olarak kapanması sağlanabiliyor.

Flud

Flud açık kaynak libtorrent’i kullanıyor. Material Design çizgisinde bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Yalnızca Wi-Fi ağlarıyla indirme yapma, eş zamanlı indirmeler, magnet link desteği, indirmeler için depolama alanı seçimi gibi seçenekler hazır. Hız limiti belirleme, paket içerisinden dosya seçimi, pil tasarrufu sağlayan ince ayarlar bizlerle.

LibreTorrent

Ücretsiz, açık kaynak kodlu ve reklam içermeyen bir BitTorrent istemcisi. Magnet bağlantı desteği, indirme dizinini seçme, eş zamanlı indirmeler, hız limiti belirleme gibi beklenen özellikleri sunuyor.

Vuze

Daha önce Azure adına sahip olan Vuze masaüstü BitTorrent istemcisinin geliştiricileri tarafından hazırlanan uygulama minimal kullanıcı arayüzü, web aramaları gerçekleştirme, konfigüre edilebilir indirme / yükleme hızları gibi özellikler içeriyor. Ücretli versiyonunda pil tasarrufu sağlayan bazı ince ayarlara yer veriliyor.

Frostwire

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Frostwire üstteki uygulamaların sunduğu özelliklerin yanı sıra indirme bitiminde medya dosyalarını yürütebilme ve özel torrent aramaları gerçekleştirebilme gibi özellikler sunuyor. Frostwire’ın web sitesinden indirilebilen özel versiyonda YouTube ve Sound Cloud’dan medya indirme özelliği de var.





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