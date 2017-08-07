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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda yabancı dizi sahnelerinden GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz ilginç bir uygulama ile karşınızdayız. Sosyal ağlarda hayli popüler olan GIF’ler çeşitli dizi ve filmlerden alıntılar yapmak, çok iyi bilinen sahneleri tekrar gündeme getirmek ya da halihazırda ilginç olan bir olaya gönderme yapmak için sıkça kullanılıyor. Tabii bir dizi ya da filmdeki sahnelerden GIF oluşturmak kolay değil, özellikle de içeriği Netflix gibi bir platformdan takip ediyorsanız. Netflix ekran görüntüsü alma ya da video yakalama özelliklerini elbette sunmuyor. Fakat Cooler isimli uygulama ile Android ve iOS‘te yabancı dizi sahnelerinden GIF oluşturmak mümkün hale geliyor. Uygulama hayli zekice yaratılmış. GIF oluşturmak için ilgili içeriği izliyor olmanız lazım. Tıpkı Shazam gibi izlediğiniz içeriği dinliyor ve ilgili bölümü tespit edip size yakalama fırsatı veriyor.

Android ve iOS: Yabancı Dizi Sahnelerinden GIF Oluşturmak

Öncelikle Cooler uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. İzlediğiniz diziyi seçin ve uygulamaya dizinin ne kadarlık bir kısmını izlediğinizi girin. Tamamını izlemediyseniz spoiler’dan kaçınmak için bu gerekli.

Yapılandırmayı tamamladıktan sonra bilgisayarınızdan ilgili diziyi açın ve uygulamanın diziyi aynı Shazam / SoundHound gibi dinlemesini sağlayın.

Araç diziyi tanıyacak ve size hangi bölümü izlediğinizi söyleyecektir. Quick GIF butonuna dokunun.

GIF oluşturmak istediğiniz sahneyi seçin. Metin eklemek için sağ üst kısımda yer alan butona dokunun.

İşlemi tamamladığınızda görseli Facebook ya da Twitter gibi ağlarda paylaşabilirsiniz. iOS 10’da GIF içerikleri Photos uygulaması tarafından yürütülmüyor fakat iOS 11’de bu özellik mevcut. Görüntü kalitesinin de tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulama Game of Thrones, The Walking Dead, Stranger Things, Westworld, Arrow gibi popüler dizileri desteklemekte ama veritabanında tüm yabancı dizileri barındırmadığı unutulmamalı.



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