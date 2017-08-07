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Sahip olduğunuz Android telefona iPhone teması yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Bilindiği gibi Android dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi konumunda. Hemen her segmentteki akıllı telefonda kendine yer bulabilmesi ve geniş özelleştirme olanaklarıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Android’li akıllı telefonlarda bir kısmı root erişimi gerektiren, bazıları buna ihtiyaç duymayan çok sayıda özelleştirme yapmak mümkün. Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’in sade, basit ve hayli şık görünümlü arayüzünü Android işletim sistemli akıllı telefonunuza kazandırabilmeniz olası. Üstelik bunun için cihazda Bootloader kilidini kaldırma, TWRP recovery yükleme, root erişimini sağlama gibi kompleks işlemlere girmeniz gerekmeyecek. Google Play’den yüklenebilecek bir uygulama ile Android telefona iPhone teması yüklemek mümkün.

Android Telefona iPhone Teması Yüklemek

Kullanacağımız uygulama CleanUI adını taşıyor ve Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirilebiliyor. Araç yalnızca basit şekilde ana ekranı değiştirmiyor; bildirim alanı, kilit ekranı, Kontrol Merkezi, rehber ve arama uygulamalarına da iOS stilini katıyor. Normalde bu işlemleri ayrı ayrı gerçekleştiren uygulamalar var fakat CleanUI’da hepsi bir arada toplanmış.

Öncelikle CleanUI uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Launcher aktive olduğunda iOS arabiriminin cihazınıza yüklendiğini göreceksiniz.

Ana ekranda Settings Hub için arama gerçekleştirin, Preferences‘e girin. Buradan uygulama ayarlarını yapılandırabileceksiniz.

Components for CleanUI menüsünden görünümle ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz.





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