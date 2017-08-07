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iPhone sahipleri kameralarını sonuna kadar kullanmak istiyorlarsa belirli uygulamalardan destek alarak harika fotoğraflar çekebilir. Amacınız önceden çekilen fotoğraflara renk katıp paylaşmaksa bunun da çözümü var. Sanatçı ruhunuzu açığa çıkarmanız hiç de zor değil.

iOS: iPhone Fotoğraflarına Parlama Etkisi Katın

Kimi zaman çekilen fotoğraflar sıkıcı görünebilir ya da bazı istenmeyen titreşimler ya da bulanıklıklar olabilir. Bu uygulamayı kullanarak katacağınız renkler sayesinde istenmeyen kısımların arka plana itilmesine de olanak verebilirsiniz. Color Shine adlı uygulamaya imkan veren Color Shining uygulamasını ücretsiz olarak indirip kurabilirsiniz:

Uygulamayı kurduktan sonra çalıştırın ve eşsiz göz alıcı etkiler elde etmeye başlayın. Sadece renkler değil tonlar arası geçişler de gerçekleştiren uygulama işinizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Sadece birkaç MB boyutundaki uygulamayı 4G üzerinden de indirip kurmanız sorun yaratmayacak.

iOS işletim sistemi içeren herhangi bir cihazda, iOS güncellemesi alınmamış ve eski bir cihaz olsa bile sorunsuz biçimde kullanılabiliyor. Uygulamayı kullanmak son derece basit. Tek yapmanız gereken rengi seçmek ve görseli göstermek. Destek verilen renkler kırmızı, mavi, turuncu, sarı, yeşil, mor, pembe ve kahverengi.

Kullanıcı dostu arabirime sahip olan Color Shining uygulaması sayesinde sıradan fotoğraflar çok daha nefes kesen anılara dönüşebilir ve sosyal medya hesabınızda görenler etkilenebilir.



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