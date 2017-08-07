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LG G3 her ne kadar eski nesil bir cihaz gibi görünse de, ilerleyen zamana bağlı olarak düşen fiyat onu biraz daha popüler hale getiriyor. Hepimizin bildiği gibi LG G3’ün bu denli tutulmasının nedenleri arasında OIS destekli 13.0 MP çözünürlükteki kamerası ve 3000 mAh’lık pili başı çekiyor. Bu yazımızda tam anlamıyla profesyonel seviyeye ulaşmayı sağlayan LG G3 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme adımlarını ele aldık.

Uyumlu olduğu model

G3 D855

Gerekli dosyalar

KingRoot.apk

TWRPRecovery.rar

LG G3 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan, KingRoot.apk dosyasını telefonunuza aktarın ve öncelikle cihazınıza KingRoot‘u kurun.

Kingroot uygulamasını çalıştırın ve TRY TO ROOT butonuna tıkladıktan sonra Root Succesfully diye bir yazı sizi karşılarsa root işleminiz tamamlanmıştır ve şunu belirtelim ki cihaz bu işlemler süresince kendisini yeniden başlatabilir.

Daha sonra twrprecovery adlı apk dosyasını kurun ve açtığınızda TWRP Recovery yüklenmeye başlayacak. Yükleme sırasında Install yapabilmek için marshmallow un M simgesine sürekli basın ve bu sayede cihazınızın kendisini TWRP Recovery Mod’da açılmasını sağlayın. Sonrasında Install zip diyerek indirmiş olduğunuz RAR. içerisindeki twrp.zip dosyasını flashlayarak reboot işlemini gerçekleştirin. Cihaz açıldıktan sonra Google Play’den SuperSU uygulamasını indirin ve çalıştırmayın.

Cihazınızı yine kapatıyorsunuz fakat bu sefer Ses açma / Power Tuşu / Home‘u kullanarak cihazımızı Recovery Mod’da başlatmış oluyoruz. Install seçeneğine tıklayın ve RAR. klasörlerinden supersu.zip dosyasını flashlayarak reboot işlemini gerçekleştirin.

Cihazınız şu an root edilmiş durumda. LG G3 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme işleminin kesin sonucu için Google Play mağazasından Root Checker uygulamasını indirebilir ve cihazınızın root edilmiş hale geldiğini test edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızda sizi bekliyor olacağız.



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