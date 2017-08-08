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Umarız bu sorunla aşla karşılaşmayacaksınız ama tüm SMS ve MMS’lerinizde önemli bilgiler yer alıyor ve kimi zaman bağlantı sorunları çıkabiliyor. Çoğu zaman yanlaş anlaşılmalara neden olan bu iletişim çözümünde hata mesajı gelirse nasıl başa çıkabilirsiniz?

Android: com.android.mms Çalışmayı Durdurdu Hatası

Kimi zaman yapmanız gereken sadece cihazı yeniden başlatmaktır ve bu derece basit bir yöntem bile çözüme ulaştırabilir. Güç butonuna uzun basın ve açılan menüden yeniden başlat seçin. Eğer sorun düzelmiyorsa Google Play üzerinden uygulamalarınızı kontrol edin ve varsa güncellemeleri indirip kurun. Emin olmak adına devre dışı bırakılmış uygulama olup olmadığını kontrol edin ve varsa aktifleştirin.

İşin kötüsü SMS/MMS mesajlaşma uygulaması cihazla yüklü olarak gelir ve çoğu durumda Google Play market üzerinden asla güncellenmez. Bu gibi durumlarda Ayarlar içinden Hakkında kısmına girip Sistem Güncellemesi olup olmadığına bakıp varsa kurmalısınız çünkü bu sistem paketleri içinde SMS/MMS uygulamalarının en yeni sürümleri yer alır.

Hata aşılamıyorsa yukarıda verdiğimiz iki üçüncü parti uygulamadan birini kurup deneyin. Bir diğer sorun önceki mesajlarda yaşanan veri bozulmasıyla ilgili olabilir ve uygulama açılınca hatalı veriyi okumaya çalışırken tıkanıp çökebilir. Önceki mesajları silmeyi denemelisiniz. Üçüncü parti uygulamalar bu konuda daha farklı bir tepki verebilir. Sildikten sonra varsayılan uygulama eskiye dönebilir.

Bir diğer seçenekse cihazınıza uygun bir özel ROM paketi bulup kurmak. Bu sayede sorun büyük oranda aşılıyor olacak ama verileri yedeklemeniz ve yeniden kurulum/ayar yapmanız gerekecek. Benzer durum fabrika ayarlarına dönüş seçeneğinde de geçerli.



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