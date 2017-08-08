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Android‘li akıllı telefonların dahili depolama biriminde yer açmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android’in her yeni versiyonu ile depolama ve donanım gereksinimleri daha da artmakta. Android’in Java programlama dilini kapsamlı bir şekilde kullandığı ve hemen hemen tüm üçüncü parti Android uygulamalarının Java ile yazıldığı biliniyor. Java çalıştırmak için bir sanal makine gerekiyor. Bu sanal makine Java kodunu aygıt işlemcisinde çalıştırılan donanıma özgü bayt koduna çevirmekle sorumlu. İş yükü fazla olduğunda bu prosedür, üst düzey özelliklere sahip cihazlarda bile yavaş olabiliyor.

Google bu durumla yüzleşmek amacıyla işletim sistemi için çeşitli optimizasyonlar içeren kendi sanal makinesini geliştirdi. Android, Dalvik VM’yi Android KitKat’a kadar kullanıyordu. Android Lollipop ile birlikte ART tanıtıldı ve bu çözüm resmen Dalvik’in yerini aldı.

ART, bir uygulama kullanıcı tarafından açılmadan önce bayt kodu haline getiren AOT (Ahead-Of-Time) komplikasyonunu (AOT) etkinleştiriyor ve sistemin yanıt verme hızını artırmak için onları önbelleğe alıyor. Tüm bu optimizasyonlar büyük miktarlarda depolama alanı ve hesaplama gücü kullanıyor.

JIT ve AOT’yi devre dışı bırakmanın ve Dalvik / ART’ın uygulamaları yürütülürken doğrudan herhangi bir bayt kodunu saklamadan çalıştırabilmesi için bir yol var. Bu durum, aslında işlemciye biraz yük binmesine neden olacaktır ancak çoğu cihaz bu ek yükü kolayca işleyebilecek nitelikte. Bunun için build.prop dosyasını düzenlemeniz gerekecek.

Android: Dahili Depolama Biriminde Yer Açmak

Notlar

İşlem cihazda root erişimine gerek duymakta.

Değişiklik yapmadan önce tam bir yedek oluşturun. İşlemin riskler içerdiğini ve boot loop sorunu yaşanma ihtimali olduğunu belirtelim. Meydana gelebilecek bir sorunda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu unutmayın.

build.prop dosyasında bazı düzenlemelere gideceğiz. Bu dosyayı nasıl düzenleyebileceğinize daha önce buradaki rehberimizde değinmiştik.

build.prop dosyasına bu satırları eklemelisiniz:

dalvik.vm.dex2oat-filter=interpret-only

dalvik.vm.image-dex2oat-filter=interpret-only

dalvik.vm.usejit=false

Daha sonra yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Dalvik-cache/ART-cache‘i temizlemeniz lazım. Cihazınızda TWRP benzeri bir custom recovery çözümü yüklüyse bunu recovery menüsünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Değilse Android’e bir terminal uygulaması yükleyin ve şu komutu girin:

su

rm -rf /data/dalvik-cache

Cihazı yeniden başlatın. Eğer açılışta uygulamaların optimize edildiği uyarısını görürseniz işlem cihazınızdaki sanal makine tarafından desteklenmiyor demektir. Eğer bu prosedür cihazınızda çalışırsa dahili depolama biriminde bir miktar boş depolama alanı elde edebileceksiniz.



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