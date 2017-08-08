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Google Plus, Google Photos, Google Drive servislerini telefonunuzda kurup çalıştırmamışsanız arka planda işleyen fotoğraf eşleştirme özelliğinden bihaber olabilirsiniz. Aktifleştirince çekilen fotoğraflar otomatik olarak bulutta yedekleniyor. Bu faydalı olsa da foto kurtarmak gerektiğinde sorun çıkarabilir.

Android: Otomatik Yedekleme ve Eşleştirmeyi Kapatmak

Yeni nesil cihazlarda dikkate alıp düzenlemeniz gereken yegane yedekleme sistemi, Google Photos ile gelen fotoğraf yedeklemek. Daha eski cihazlarda Google Photos indirip kurmamış olanlar Galeri uygulamasını kullanarak bu yedeklemeyi yapamıyor. Google Photos ile otomatik yedekleme özelliğini kapatmak için uygulamayı açın ve ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar içinde yedekleme ve eşleştirme satırı karşınıza çıkınca işaretini kaldırın ve mavi yerine gri olmasını sağlayın. Bu değişiklikten sonra otomatik fotoğraf yedekleme duruyor olacak. Daha eski sürümlerde Google Plus servisi üzerinden yedekleme gerçekleşiyordu. Bu gibi durumlarda benzer biçimde Google Plus uygulamasına ait ayarlara girip yedeklemeyi kapatmalısınız.

Google Drive ise cihazda yer alan dosyaları yedekler ve eşleştirir. Bunda yer alan bir ayarla fotoğraflar özel bir Google Photos klasörüne gönderilir ve bunu da kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için benzer biçimde Google Drive uygulamasında ayarlara girip yedekleme özelliğini kapatabilirsiniz.



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