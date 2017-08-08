Android: Spotify Reklamsız Müzik Dinleme

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Güncel ve trend müzikler başta olmak üzere her türden bulabileceğimiz müzikleri içerisinde barındıran ve bizlere müzik dinleme imkanı sunan Spotify, 140 milyon kullanıcıya sahip müzik dinleme uygulamasıdır.

Spotify Reklamsız Müzik Dinleme

Müzik dinlerken ya da müzik ararken karşınıza çıkan ekranlar hevesinizi mi kırıyor? Bahsedeceğimiz uygulama sayesinde reklamlardan kurtulacağız.

Uygulamanın ismi Spotify Dogfood. Bu uygulama haliyle Google Play Store’da bulunmuyor. Uygulamayı APK olarak buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Bu uygulama sadece sizlere orijinal uygulamadaki reklamlardan kurtulma imkanı sunacaktır. Ücretli olarak kullanılan Spotify uygulaması gibi premium özellikler sağlamayacaktır.

Spotify Dogfood Uygulamasını Nasıl Kuracağım ve Kullanacağım?

İlk olarak uygulamamızın sorunsuz çalışması için telefonunuzda bulunan Spotify uygulamasını silin. Spotify Dogfood uygulamasını APK olarak indirin. Uygulamayı açın ve ”bu mevcut uygulamaya ait bir güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz kaybolacaktır. Herhangi bir özel erişim gerektirmez.” yazısına yükle diyerek onay verin.

Uygulama yüklendikten sonra uygulamayı açın. Karşınıza uygulamaya giriş paneli çıkacak. Panelde ücretsiz kaydol, Facebook ile devam et, oturum aç seçenekleri bulunmakta. Üyeliğiniz varsa sistem de kayıtlı olan bilgilerinizle uygulamaya giriş yapın.

Artık uygulamayı bu kadar basit ve kısa bir şekilde reklamsız halde kullanabilirsiniz.

Uygulamada reklam bulunmaması kullanım kolaylığı açısından kullanıcılar için tercih edilebilir.

Spotify Dogsfood uygulamasının sizlere sadece reklamsız müzik dinleme imkanı sunacağını tekrar hatırlatalım. Uygulama hakkında kafanıza takılan tüm sorular için forumumuzu kullanabilirsiniz.





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