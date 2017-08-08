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Sahip olduğunuz Android Telefona Android Nougat 7.1.1 Uygulama Kısayolları Özelliğini Kazandırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android Nougat 7.1.1 işletim sistemi versiyonu kullanıma sunulduğunda hemen herkes uygulama kısayolları olarak adlandırılan yeni özelliği oldukça beğenmişti. iPhone’daki 3D Touch’a hayli benzeyen bu özellik ile destekleyen uygulamaların simgelerine uzun dokunulduğunda bazı işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirme imkanı sağlayan kısayollar beliriyor. Bu kısayollar bazı sistem uygulamaları ile üçüncü parti uygulamalarda mevcut. Birçok akıllı telefon henüz Android 7.1.1 güncellemesini alamadığı için kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor. Sahip olduğunuz Android telefona Android 7.1.1’in uygulama kısayolları özelliğini yüklemek için Nova Launcher ve Sesame Shortcuts uygulamalarına ihtiyacınız olacak.

Android Telefona Android Nougat 7.1.1 Uygulama Kısayolları Özelliğini Kazandırmak

Nova Launcher ve Sesame Shortcuts uygulamalarını akıllı telefonunuza yükleyin.

Nova Launcher’ı çalıştırın ve ayarları dilediğiniz gibi yapılandırın. Bu işlem şu an yalnızca Nova Launcher tarafından desteklenmekte.

Sesame Shortcuts uygulamasını açın. Talep ettiği erişim izinleri için onay verin, endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Android’in Accessibility settings menüsünde de uygulamayı aktive edin.

Sesame Shortcuts uygulamasına geri dönün. Erişim izinlerini sağladıktan sonra Nova Launcher ayarlarına yönlendirileceksiniz. Bu opsiyonel bir seçenek, etkinleştirdiğinizde ana ekran butonu ile hızlı arama yapabilir hale geleceksiniz.

Uygulama, kişi bulma ve arama / mesaj atma işlemlerini kolaylaştırdığı kesin.

Sesame Shortcuts’ın arayüzünden kısayolları entegre etmek istediğiniz uygulamaları seçin. Dilediğiniz uygulamaları bu işlevin dışında tutabilirsiniz.

Örneğin biz Google Chrome’a Wikipedia’ya hızlı erişim sağlayan bir kısayol ekledik.





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