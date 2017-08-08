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Android işletim sistemli cihazlar çok sayıda uygulama yüklü geliyor. Artan rekabetten ötürü çok sayıda benzer ek uygulamayı kurmamız gerekiyor. Bazıları sadece temel özellikler içerse de bazıları kişisel bilgilerimizi alıp kullanıyor ve daima güncel tutulmaları gerekiyor ki güvenlik korunsun.

Android: Uygulamalara Ait Güncellemeleri Tespit Edin

Genelde Google Play mağaza ayarlarından otomatik güncellemeleri açık bırakıyoruz ve sadece Wi-Fi bulunca işlemesini istiyoruz ama bazıları manuel olarak kontrolü ele almak ve sadece istediklerini güncellemek istiyor. Bazı durumlarda siz manuel güncelleme seçmiş olsanız bile, güvenlik açığından ötürü güncelleme zorla yüklenebilir. Zaten Google Play sözleşmesine bakarsanız Google’ın bu tür güncellemeleri zorla kurdurma hakkı var.

Google Play ayarlarında otomatik güncelleme aktifse başınız fazla ağrımaz ve arka planda gerçekleşir. Bunu kontrol etmek için Google Play uygulamasını açıp sol üstteki menüye tıkladıktan sonra ayarlarına girin.

Önünüze çıkan seçenekler asla otomatik güncelleme, daima otomatik güncelle (mobil kotadan yiyebilir) ve sadece Wi-Fi bulunca güncelle. Bazı durumlarda güncellemelerin tam olarak devreye girebilmesi için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir ama çoğu durumda buna gerek kalmıyor. Sadece root yetkisi gerektiren ve sistem dosyalarıyla oynayan uygulamalarda bu istek popüler.

Kimi zaman belirli uygulamaların çok sık güncellenmesi canınızı sıkabilir. Bu uygulamalarda oturum bilgisi gibi içerikler yoksa çok sık güncellemeniz şart değil. Belki ayda bir güncelleseniz bile sorun çıkmaz. Böylece veri kullanımınız düşer. Demek oluyor ki manuel modu seçmek isteyeceğiniz durumlar olabilir.

Bir diğer örnekse yazılımı güncelledikten sonra açılmaz hale gelmesi gibi uyumsuzluklar ve eski sürüme dönmek için Play Store kullanamazsınız. Kaldırıp ardından apkmirror gibi sitelerden eski sürümünü kurmanız ve yeni sürüme güncellemesini engellemeniz gerekir ki bu durumda da otomatik güncelleme kapatılmak zorunda kalabilir.

Bazen belirli uygulamalar otomatik güncellemeden nasibini alamaz çünkü yeni sürümde yeni izinler isteniyor olabilir ki Google Play uygulamasını açıp uygulamaya güncelle komutu vermeniz daha sonra izin açıklamasını okuyup onay vermeniz gerekir. Bu durumda bildirim gelir ve güncellemeyi bekleyen uygulamalar olduğu ifade edilir.



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