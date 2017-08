⁠⁠⁠







Freemake Video Converter yazılımının incelemesiyle karşınızdayız. İnternet bağlantı hızlarımızın arttığı ve depolama alanı konusunda artık çok da sıkıntı yaşamadığımız bu dönemlerde video içeriklerin sayısı inanılmaz bir noktaya ulaştı. Kişisel bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon, medya oynatıcılar, mini PC’ler, oyun konsolları derken hemen her cihazda video izleyebilir hale geldik. Tabii bazı cihazlar her biçimdeki videoları oynatamıyor ve öncesinde dönüştürme ihtiyacı doğuyor. İnternete erişemeyen ya da erişse bile çeşitli web siteleri ve servislerdeki videoları oynatamayan cihazlar da var. Tabii hemen hiçbir internet sitesi videoyu doğrudan indirme fırsatı sunmuyor, bu noktada üçüncü parti araçlardan yardım almak gerekiyor. Bugün hem popüler internet sitelerinden video indirme, hem de gelişmiş video düzenleme ve dönüştürme seçenekleri içeren Freemake Video Converter yazılımını yakından tanıyacağız. Yazılım Windows Vista, 7, 8, 8.1 ve 10 işletim sistemi yüklü kişisel bilgisayarlarla uyumlu.

Freemake Video Converter İnceleme

Öncelikle bu bağlantıyı ziyaret edin ve sayfada sağ üst kısımda yer alan Şimdi indir butonuna tıklayın. Boyutu 1 MB civarında olan küçük bir kurulum dosyası indirilecektir. Buna çift tıklayın ve dil olarak İngilizce‘yi seçin.

Next butonlarına tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Çeşitli yazılımlarda olduğu gibi reklam içerikli herhangi bir yazılım ya da tarayıcı eklentisi yüklenmesi söz konusu değil. Yazılımın esas kurulum dosyası 31 MB boyutunda, indirme süreci internet bağlantı hızınıza göre değişecektir.

Kurulum tamamlandığında yazılımı çalıştırın. Gördüğünüz gibi arayüz hayli sade ve kafa karıştırıcı ögeler içermiyor. Göz yormayan ve ihtiyaç duyulan seçeneklere kolayca erişilebilen bir tasarım bizlerle. Freemake Video Converter her ne kadar ücretsiz bir yazılım olsa da satın alınabilecek Gold Pack adlı paket ile bazı ekstra özellikler sunuyor.

Gold Pack etkinleştirildiğinde videonun başına ve sonuna Freemake logosu eklenmiyor. Özel DVD menüleri oluşturulabiliyor. Videolarda yer alan siyah çubuklar otomatik olarak kaldırılabiliyor ve otomatik yedekleme alınarak veri kaybının önüne geçiliyor.

Paket 1 yıllık olarak edinildiğinde 9.95 USD, limitsiz seçenek tercih edildiğinde ise 19.95 USD fiyat etiketiyle geliyor. Bu noktada elbette limitsiz paketi tercih etmek mantıklı olacaktır. Daha önceden bir lisans anahtarı edindiyseniz sağ alt kısımda yer alan I already have the key butonuna tıklayabilir ve kodu girebilirsiniz.

Yazılımda sol üst kısımda yer alan Video butonuna tıklayarak bir video dosyası seçtik. Gördüğünüz gibi format, çözünürlük, en boy oranı, bitrate değeri, kare / saniye değeri, ses kalitesi ile ilgili detaylar ve altyazı bilgisi beliriyor. Sağ kısımda yer alan butona tıklayarak düzenleme seçeneklerine erişebilirsiniz.

Bu arayüzden video dosyasında kırpmaya gidebilir, dilerseniz videoyu döndürebilirsiniz. Videoya alt yazı gömme seçeneği de var. Üstelik altyazı boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Altyazı desteği olmayan cihazlarınızda yabancı dizi / film izleyebilmek için şüphesiz faydalı olacaktır. Burada düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra sağ alttaki OK butonunu kullanabilirsiniz.

Yazılım arayüzünde alt kısımda çeşitli dosya formatları ve cihazlar için yuvarlak formda butonlar var. Buradan AVI, MP4, WMV, MKV, MPEG, SWF, 3GP, DVD, MP3 gibi formatlarına ya da iPod Classic, iPod Touch, iPod Nano, iPod 5G, iPhone, iPad, Sony PSP, PS2, PS3, BlackBerry, Xbox, Apple TV, Android taşınabilir aygıtları, Samsung cihazlar için adapte edilmiş video dönüştürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Biz Android’i seçtik. Buradan ön tanımlı çözünürlük değerlerinden birisini tercih edebilir, kayıt dizinini değiştirebilir, Convert butonuna tıklayarak dönüştürme işlemini başlatabilirsiniz.

Yazılım YouTube, Facebook, Flickr, VK, Break, LiveLeak, Hulu, Nicovideo, Photobucket, Vimeo, Dailymotion ve daha birçok web sitesinden video indirebiliyor. Herhangi bir siteden video indirmek için videonun bağlantısını kopyalayın, yazılım arayüzünde sağ üst kısımda yer alan Paste URL butonuna tıklayın. Bağlantı analiz edilecek ve video uygulamada belirecektir. Ardından alt kısımdan hangi formatta ya da cihaz için dönüştürme işlemini gerçekleştirmek istediğinizi seçin.

Biz Sony PS3 oyun konsolunu seçtik. Burada yine ön tanımlı ayarlar arasından tercih yapabilir, kayıt dizinini düzenleyebilirsiniz.

+ simgeli butona dokunarak video ve ses kalitesi ile özel bir ayar profili yaratabilir ve ön tanımlı seçenekler yerine bunu da kullanabilirsiniz.

Diğer taraftan videonun çıkış boyutunu önceden ayarlamanız da mümkün. Tabii bu boyutu ne kadar aşağı çekerseniz görüntü kalitesi de o ölçüde etkilenecektir.

Convert‘a tıkladığınızda indirme işlemi ve dönüştürme başlayacaktır. İndirme süreci seçtiğiniz içeriğin boyutu ve internet bağlantı hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir.

İndirme tamamlandığında dönüştürme sürecine geçiliyor. İşlem tamamlandığında bilgisayarın otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız Shut down PC after the process is completed kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Uygulamayı videoları MP3’e dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Burada yapılması gereken farklı bir şey yok. İlgili videonun bağlantısını kopyalayın ve yazılım arayüzündeki Paste URL seçeneğine tıklayın. Alt kısımdaki butonlar arasından to MP3‘e tıklayın.

Ses kalitesi ve kayıt dizinini belirledikten sonra Convert butonuna tıklayın. Video indirilecek ve dönüştürme otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Şimdi de dilerseniz uygulamanın ayarlarına göz atalım. Arayüzde File menüsünü görüntüleyin ve Options‘a tıklayın. General sekmesinden aracın dönüştürme sürecinde depolama için kullandığı geçici klasörü değiştirebiliyorsunuz. Freemake Video Converter yetişkinlere uygun içerikler barındıran internet sitelerinden de video indirebiliyor. URL sekmesi altındaki seçenekler yardımıyla bu sitelerden indirilen videoların ön izleme görselini gizleyebilir ve bu dosyaları gizli şekilde kaydedebilirsiniz.

Black bars sekmesi altından Delete black bars seçeneğini etkinleştirdiğinizde videolardaki siyah çubuklar otomatik olarak kaldırılacaktır.

Acceleration sekmesi altından eğer NVIDIA grafik işlemcili bir ekran kartınız varsa CUDA‘yı aktifleştirebilirsiniz. CUDA video dönüştürme işlemlerinde ekran kartının paralel işlem yürütme kapasitesinden yararlanma imkanı sunuyor; hem işlemciye daha az yük biniyor hem de dönüştürme işlemi çok daha kısa sürüyor.

Eğer bir Proxy hizmeti kullanıyorsanız Connection sekmesinden Proxy ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Accounts sekmesi altından varsa YouTube, Facebook, Nicovideo, VK, Yandex ve Mail.ru hesaplarınızla oturum açabilirsiniz.

Languages sekmesi altından dil seçimi yapılabiliyor. Şu anda ne yazık ki Türkçe desteği yok ama uygulama zaten kolayca kullanılabilmekte, bu durumun sorun teşkil ettiğini söyleyemeyiz.

Freemake Video Converter yazılımı burada ele aldığımız özellikler dışında 4K desteği, fotoğraf ve müzik dosyalarıyla slayt gösterisi oluşturma, videoları Flash ya da HTML5’e uygun hale getirip doğrudan web sitesinde yayınlayacak şekilde dönüştürme, yüksek kalitede Blu-ray diskleri yazma, DVD oluşturma, DVD / Blu-ray rip’leme, YouTube’a klip yükleme gibi detaylar da barındırıyor. Donanımsal olarak çok güçlü olmayan sistemlerde dahi stabil şekilde çalıştığını gözlemledik. Windows işletim sistemli bilgisayarınızda video indirme ve dönüştürme işlemleri için bir yazılım arayışındaysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgi için: http://www.freemake.com/tr/free_video_converter/



