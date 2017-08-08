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OnePlus 5 Unbrick işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Root erişimini sağlamak geliştiriciler için dahi kolay bir işlem değil. Bu süreçte boot loop ve brick gibi sıkıntılarla karşılaşmak olağan sayılıyor. OnePlus 5 Unbrick işlemi için geliştirilen bir araç root erişimi sağlamaya çalışırken brick durumuyla karşılaşan kullanıcıların sorununu çözebiliyor. Bu çözüm OnePlus Çin forumlarında paylaşıldı. Çin’deki akıllı telefonlar uluslararası modeldeki OxygenOS yerine HydrogenOS içerdiği için bu yazılım da brick olan cihazlara HydrogenOS yüklüyor. Fakat HydrogenOS yükledikten sonra OxygenOS kurmak sorun oluşturmuyor.

OnePlus 5 Unbrick Rehberi

Notlar

USB sürücüleri ve ADB sürücülerini yüklediğinizden emin olun.

Cihazı yeterince şarj etmeyi unutmayın.

İndirmeler

OnePlus 5 Unbrick

Akıllı telefonu kapatın. Ses artırma butonuna basılı tutuyorken USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarınızda Windows tuşuna basın ve Başlat menüsünde Device Manager / Aygıt Yöneticisi için arama gerçekleştirerek bu menüye erişin.

Unknown devices‘ın altından QHUSB_BULK‘u bulun, sağ tıklayın ve sürücü güncellemesinin yüklenmesini sağlayın.

Cihaz burada Qualcomm 9008 adıyla tanımlanacaktır.

İndirdiğiniz unbrick aracına sağ tıklayın ve yazılımı yönetici olarak çalıştırın.

Start butonuna tıklayın ve cihaza HydrogenOS’in flash’lanması için bekleyin.

Yeşil renkli metin belirdiğinde işlem tamamlanmış demektir. Artık OxygenOS kurma zamanı.

OxygenOS Kurulumu

Öncelikle cihazda TWRP recovery kurulumu gerçekleştirmeniz gerekecek. İşleme daha önce burada değinmiştik, aynı aşamaları takip etmelisiniz. Cihazda kurulu olan işletim sistemi TWRP recovery kurulumunu etkilemiyor. Root işlemine şu an için gerek yok, ne de olsa TWRP kurulumunun ardından OxygenOS’i flash’layacaksınız.

OxygenOS ROM’unu indirin ve akıllı telefona transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Wipe > Advanced Wipe menüsüne erişin ve system, data, cache ile dalvik cache partisyonlarını temizleyin.

Ana menüye dönün ve Install seçeneğine dokunun. OxygenOS ROM dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında ana menüye dönebilir ve Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

Dilerseniz akıllı telefonunuzda root erişimini de sağlayabilirsiniz.



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