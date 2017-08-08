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Aramıza yeni katılan Sony Xperia XA1 Ultra, kamera özellikleriyle göz alıcı pozlar yakalamamızı sağlıyor. Ayrıca 6.0 inç ekranı sayesinde film ve dizilerinizi daha büyük bir ekranda izleme keyfini yaşayabilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia XA1 Ultra Root Atma işlemini anlatacağız bu sayede cihazınız tam kontrol erişimine sahip olacak. Anlatacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Gerekli dosya KingRoot

Sony Xperia XA1 Ultra Root Atma

İlk olarak Sony Xperia XA1 Ultra’nın USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Yukarıda size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingRoot programını yükleyin ve kurun, kurduktan sonra programı açın.

Sony Xperia XA1 Ultra Root Atma adımlarını izleyeme devam edelim. Daha sonra USB kablo yardımı ile cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve bağlantı kurulunca indirmiş olduğunuz KingRoot programınına geri dönün. TRY ROOT’a tıklayın. Bu işlemler esnasında cihaz kendini yeniden başlatabilir bu normaldir.

İşlem biraz zaman alabilir, ekranda Root Successfully yazısı gelir ise Sony Xperia XA1 Ultra Root Atma işleminde başarılı bir sonuç elde ettiğimizin işaretidir. İşlemi kontrol etmek isterseniz Google Play mağazasından Root Checker uygulamasını indirip kontrol edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız olursa forum sayfamızı ziyaret ederek destek alabilirsiniz.



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