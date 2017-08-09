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Android dünyasında cihazla gelen genel görüntüyle sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken zevkinize uygun bir uygulama başlatıcı kurmak ve kullanmaya başlamak. Ana ekranı ve uygulama çekmecesini kontrol eden bu uygulamalar ciddi anlamda özelleştirilebiliyor.

Android: Hangi Uygulama Başlatıcıyı Kurmalı?

Google Play mağaza ortamında çok sayıda ücretsiz ve ücretli uygulama başlatıcı yer alıyor. Bunların büyük kısmı Samsung, LG, Sony, HTC gibi cihazlarla yüklü gelen uygulama başlatıcılardan daha kapsamlı ve esnek. Elbette her biri farklı özelliklerle ön plana çıkmaya ve aradan sıyrılmaya çalışıyor ve kolayca en iyisi olarak seçilebilecek bir uygulama yok, zevkler ve renkler tartışılmayacağı için seçim size kalıyor.

En Aksiyonlusu: Action Launcher

Akıllı ve kullanışlı özellikler içeren bir başlatıcı arıyorsanız size hitap edebilir. İşlemleri hızlı biçimde yapmanızı sağlıyor, sade görünümüyle Google Pixel telefonları akla getiriyor. Beklendiği gibi Google Now entegrasyonu var ve sesli komutlar alabiliyor. En iyi yanı kısayolları ve bunun için ekranda sürükleme yaparak emir verebilirsiniz. Ücretsiz ama sadece ücretli sürümü alırsanız bazı özellikler kullanılabilir hale gelecek.

En Özelleştirilebilir: Nova Launcher

En ince detayına kadar cihazın nasıl görünmesi gerektiğini düzenlemek isteyenlere hitap ediyor. Aynı zamanda son derece hızlı çalışıyor ve yapılan ayarları kolayca yedekleme, sonrasında geri yükleme olanağı veriyor. Çok sayıda kullanıcısı olan uygulama ücretsiz ama bazı ek özellikleri açmak için Pro sürümü almanız gerekiyor.

En İyi Google Deneyimi: Google Now Launcher

Android geliştiricisi Google’ın hayalindeki en iyi uygulama arabirimini tatmak isteyenler bunu seçebilir. Sade yapıdaki çözümde Google Now bilgi kartları, sesli asistan ve aramalar ön planda. Uygulama çekmecesi alfabetik dizili ama kolayca bulmak için ilk karakterler girilebiliyor. Sade yapısıyla bir artısı yok ama görevini verimli biçimde yerine getiriyor.





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