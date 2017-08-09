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Belirli yerleri görmek, yola çıkmadan önce tarif almak, sokak görünümünü izlemek gibi nedenlerden ötürü sıklıkla Google Haritalar servisini kullananlardan biriyseniz, hareketleriniz esnasında gittiğiniz yerleri kullanarak konum geçmişi oluşturduğunu görebilirsiniz. Bazıları bu veriyi silmek isteyebilir.

Android/iOS: Google Haritalar Geçmişini Görmek ve Silmek

Haritalar uygulaması gezi bilgilerinizi birkaç yerde depolar. Zaman Çizelgeniz ve Haritalar Geçmişiniz. Bunlardan ilki nereye gittiğinizi detaylı biçimde analiz eder. Eğer navigasyon desteği almasanız bile her gittiğiniz yeri adım adım izler ve kaydeder. İkincisi ise sadece navigasyonla gittiğiniz yerlerin kaydını tutar. Bu yüzden iki ayrı biçimde depolanması biraz kafa karıştırıyor.

Google Haritalar Zaman Çizelgesinde Düzenleme ve Temizlik

Uygulamayı başlatın ve sol üstte yer alan üç çizgili menüye girdikten sonra soldan zaman çizelgesini seçin. Ardından gün ve saat biçiminde izlediğiniz rota gösterilecek. Üst kısımdaki mini harita sayesinde gittiğiniz yerler çizim olarak rota gibi gösterilecek.

Herhangi bir durağa tıklayıp açılan yeni menüde düzenle komutu verin ve zamanı ya da tam yerini değiştirin. İstemiyorsanız ya da hatalı girdiyse çöp kutusuna tıklayıp silin.

Tamamen Silmek ve Sizi İzlemesini Engellemek

Eğer bu işime yaramaz istemiyorum diyorsanız ilgili alandayken sağ üstteki üç noktalı menüyü açın ve ayarlara girin.

Açılan yeni ekranda konum geçmişi seçeneğini kapatın. Aynı zamanda konum geçmişini sil satırına tıklayıp onay verin ve silin.

Navigasyon işlemlerine ait geçmişi silmek içinse Google Haritalar uygulamasındaki ana menüden ayarlara girdikten sonra Haritalar geçmişi satırına tıklayın ve kullandığınız navigasyonların zaman çizelgesini görün.

Sağda yer alan çarpı işaretine tıklayıp istemediklerinizi birer birer silebilirsiniz.



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