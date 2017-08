⁠⁠⁠







Casper’ın eski bir cihazı olan Casper VIA V8C, gerçek sekiz çekirdek gücüne sahip olmak isteyenlere hitap ediyor. Üstelik bu model alışılagelmiş kullanım özelliklerini rafa kaldırıyor, beyaz renk ve açık bronz metalik çerçeve dikkat çekiyor. Casper VIA V8C‘nin en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz akıllı erişim. Günümüzdeki birçok telefonda bile sık rastlanmayan bu özellik sayesinde ayarladığınız harfi çizip kolayca uygulamaya erişebiliyorsunuz. Bu yazımızda Casper VIA V8C Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Size anlatacağımız adımları inceleyerek sorunsuz bir şekilde Stock ROM yükleme işleminizi yapabilirsiniz.

Gerekli dosya Casper_VIA_V8C_StockRom

Casper VIA V8C Stock ROM Yükleme

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan gerekli olan ROM dosyalarını indirin.

İndirmiş olduğunuz ROM dosyasından 3 tane klasör sizi karşılayacak ve ilk olarak Driver klasörüne girip InstallDriver.exe programını çalıştırın, bu işlem biraz zaman alabilir. Driver kurulunca ekrana Install USB Driver for Microsoft Windows 7 Home Premium Edition[64bit] successfully diye bir yazı gelecek Exit’a basıp kapatın. Devamında SP Flash Tool klasörüne girin ve flash_tool.exe programını çalıştırın.

Casper VIA V8C Stock ROM yükleme işlemine devam edelim. Bu ekranda Scatter-loading kutucuğuna tıklayınız burada Scatter dosyası için VIA V8C Stock Rom klasöründeki MT6592_Android_scatter dosyasını seçin.

Seçtikten sonra sizi böyle bir ekran karışayacak yani program sizin için herşeyi ayarladı. Şimdi telefonun USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif ettiyseniz USB kablo yardımı ile cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın, bağlantı kurulunca Casper VIA V8C Stock ROM yükleme işlemine kendisi başlayacaktır.

Download Ok yazılı yeşil tik işaretli bir pencere gelecek ve bu sayede işlemimiz başarılı sonuç vermiş oluyor. Takıldığınız bir yer olursa forum sayfamızda sizi bekliyor olacağız.



