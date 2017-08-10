Android: Rehbere Eklemeden WhatsApp’tan Mesaj Gönderme

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WhatsApp’ta kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı engellerden bir tanesi de numarası rehbere kayıtlı olmayan kişiye WhatsApp üzerinden mesaj atmak. Bu sorunun uygulamasız tek çözümü kişiyi rehbere kaydetmek.

Rehbere Eklemeden WhatsApp’tan Mesaj Gönderme

Google Play Store’dan kısa bir süre önce kaldırılmış olan ama APK dosyası olarak indirebileceğiniz QWM – Quick WhatsApp Message uygulaması ile rehberinizde kayıtlı olmayan numaraya WhatsApp’tan mesaj gönderebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Quick WhatsApp Message Nasıl Kullanılır?

APK dosyası olarak indirdiğiniz uygulamayı açın ve kurun. Karşınıza telefon numarası girmenizi isteyen bir pencere çıkacak. Buraya rehberinizde kayıtlı olmayan ve WhatsApp’tan mesaj göndereceğiniz kişinin numarasını yazın.

”Start Chat” butonuna tıklayınız. Bu sefer de sizden hangi WhatsApp‘ı kullandığınızı seçmenizi isteyecek. Kullandığınız WhatsApp’ı seçin.

WhatsApp’ta böylelikle rehberinizde olmayan numaralara, rehbere kaydetme ve silme derdi olmadan mesaj gönderebilirsiniz. Uygulama tamamen kişisel tercihinize kaldığı için rehbere kaydedip mesaj atmak mı yoksa uygulamadan numara kaydetmeden mesaj atmak mı daha iyi ona siz karar vereceksiniz.





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