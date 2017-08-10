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Görme bozukluğu yaşıyorsak, daha sade bir tema istiyorsak kendinize ya da ailenizde yaşı ilerlemiş her kimin Android telefonu varsa onlara kurabileceğiniz kullanışlı bir uygulama eminiz ki işinize çok yarayacaktır!

Büyük yazı boyutu sayesinde telefonunuzu artık daha rahat kullanabileceksiniz. Uygulama, yaşlı Android kullanıcıları için ideal boyutta olan yazılar sayesinde bu kullanıcılara kolay kullanım imkanı sağlıyor.

Android: Yaşlılar ve Görme Bozukluğu Yaşayanlar İçin Tema

Özellikle de yaşlı kullanıcılar için yapılmış bu uygulama ayriyeten görme bozukluğu yaşayan Android telefon kullanıcıları için birebir. Sade teması ve kullanışlılığı, açısından yıldızları hak eden bir uygulama olduğu söylenebilir.

Uygulamanın ismi Koala Phone Launcher Free. Google Play Store’da ücretsiz olarak sunulan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Koala Phone Launcher Nasıl Kullanılır?

Kullandığımız ve alışık olduğumuz kullanıcı ara yüzlerinden farklı olan bu uygulama bizlere arama, mesajlaşma, alarm kurma, ayar yapma, fotoğraf çekme ve fotoğraf görüntüleme gibi tüm imkanları en sade şekliyle sunuyor.

Uygulamayı indirelim ve açalım. Uygulamayı açtığınızda karşınıza uygulamanın kısa ve öz tanıtım metini çıkacak. Devam et veya geç tuşuna basabilirsiniz.

Uygulamanın arayüzüne girdiğimizde tema ile karşılaşacağız. Bu tema kullanıcıları, menüde istediği işlemi basit bir şekilde gerçekleştirebilir.

Arama yapmak için ara tuşuna bastığımızda karşımıza rehber çıkacaktır. Buradan arayacağımız kişiyi seçip, ara tuşuna bastığımızda arama yapabiliriz. Ayrıca kişi adına tıkladığımızda kişiyi düzenleme ve kişiye mesaj atma gibi farklı işlemler de gerçekleştirebiliriz.

Geri gelmek için alt tarafta ortada bulununan < tuşuna basalım. Eğer ki bir numara yazıp arama yapmak istiyorsak sol alt köşede bulunan yeşil fon üzerinde bulunan telefon simgesine tıklayalım. Artık istediğimiz numarayı yazabilir, arayabiliriz. Ayrıca bu numarayı açılan ekrandaki sağ üst köşede bulunan kaydet tuşundan rehberimize kaydedebiliriz.

Eğer uygulamada mesaj atmak istiyorsak menüde bulunan mesajlaşmaya tıklayalım. Buradan ister mesaj yazıp gönderebilir istersek de gelen kutusunu takip edebiliriz. Mesajları taslak olarak kaydedebileceğimizi de unutmayalım.

Bizim de sizlere bir mesajımız var. Hem de nostaljik klavyemiz ile! Ayrıca sesimizi kullanarak da sağ üst köşede bulunan mikrofon tuşuna basarak söylediklerimizi yazıya dönüştürebiliriz.

”Bu temada telefonumun kameralı olduğunu unuttum” demeyin. Menüye girelim ve kameraya tıklayalım.

Çektiğimiz fotoğrafları da menüde bulunan fotoğraflar seçeneğine tıklayarak görüntüleyebiliyoruz.

Temayı değiştirmek istiyorsak ayarlarda bulunan renk teması seçeneğine tıklayalım. Burada istediğimiz türde temalar mevcut. Üstelik indirmeden ve kurmadan. İstediğimiz temanın üzerine basmamız ve ”ok” dememiz yeterli.

”Bu tema beni sabah işe kaldırır mı?” demeyin. Sizi işe dedenizi de namaza kaldırır! Menüde bulunan alarma tıklayalım. Buradan alarmı istediğimiz saate ayarlayabiliriz.

Uygulamada bunlar gibi birçok özellik en sade haliyle bizlere sunulmuş. Koala Launcher‘in güncel temalardan tek farkı daha sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olması.

Uygulama hakkında sorularınızı forumumuzda konu açarak bizlere sorabilirsiniz.





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