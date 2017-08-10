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Google’ın mobil cihazlarda internet sitelerinin yüklenişini hızlandırmak amacıyla başlattığı oluşumun adı AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) ve açık kaynaklı HTML yapısı, JavaScript, CSS gibi belirli içerikleri temizleyerek boyutu azaltıyor ama bunun artıları kadar eksileri de var.

Android/iOS: Google Aramada AMP Özelliğini Kapatmak

Bunun nasıl işlediğini kendi gözlerinizle görmek için Android ya da iPhone cihazınızda hızlı bir arama yapın. İstediğiniz ne varsa Google ile arayabilirsiniz ama haber niteliği olan Donald Trump gibi içerikleri aramanız daha iyi olur.

Sonuçların alt kısmında AMP yazan kısayollar göreceksiniz. Yanında yıldırım sembolü olan bu linklere tıklayınca websitelerinin neredeyse anında açıldığını hissedeceksiniz. Elbette bu kod temizliği sonrasında sayfa içi veri azalıyor ve anında yükleniyor. Google açıklamasına göre yerine göre 4 kat hızlanma var. Mobil kotası sınırlı olanlar için güzel haber.

Dezavantajlar

Sorun olansa hızlı yükleme adına silinen kodların görevi. Bunlardan bazıları takipçi istatiği tutan Analytics ile ilgiliyken reklam gösteren alanlar da silinmiş oluyor. Orijinal URL işlemden geçtiği için sitelerdeki belirli fonksiyonlar devre dışı kalıyor, oturum açma pencereleri çalışmaz olabiliyor. Bu gibi sorunlar yaşıyorsanız ve hız/kota sizin için mesele değilse kapatabilirsiniz.

AMP Kapatmak

Bu özelliği kapatmak için Google’ı kriptolu arama yapmaya zorlayabilirsiniz. encrypted.google.com adresini ziyaret edin ve Google arama kutusuyla bir arama yapın. Her seferinde arama için bunu açmak zorlu gelebilir. Bu durumda ana sayfa olarak seçebilirsiniz.

Bir diğer seçenekse DeAMPify kullanmak ama sadece Android desteği var. Bu sayede AMP linklerini atlayıp doğrudan orijinal linki yüklüyor olacaksınız.

Eğer Chrome içinden doğrudan arama yaparsanız işe yaramaz. Bir arama yapınca ve AMP yazan linke tıklayınca hangi tarayıcı diye sorulacak ve DeAMPify seçecek, daima bunu kullan şeklinde devam edeceksiniz.

iPhone kullanıcıları DuckDuckGo.com arama motorunu kullanarak varsayılan arama motoru seçebilir ve takip edilmeden arama yapabilir.



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