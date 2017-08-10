Çalarken Dinlet Defne ile Avrupa’da

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Arayana beklerken müzik dinletme trendini yeni özelliklerle geri getiren Defne Telekomünikasyon’un uygulaması Avrupa’da.

Defne Telekomünikasyon, Çalarken Dinlet (RingbackTone- RBT) çözümüyle Avrupa’da lider mobil operatörün abonelerinin kullanımına açıldı. Mobil operatörün aboneleri, Defne Telekomünikasyon’un RBT – Çalarken Dinlet çözümü ile kendilerini arayan kişilere standart çalma sesi dinletmek yerine seçtikleri bir müziği ya da kendi kaydettikleri bir melodiyi dinletebiliyorlar. Aboneler dinletmek istedikleri melodiyi arayan kişiye özel seçebiliyorlar, paylaşabiliyorlar, hediye edebiliyorlar ve bu sayede iletişimlerini istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar. Bütün bunları da Defne Telekomünikasyon’un RBT çözümüne eklenen yeni özellikler sayesinde tek tuşla çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar.



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