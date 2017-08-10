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Android ve iOS‘te Çocukların Akıllı Telefon Kullanımını Kontrol Etmek ve Sınırlandırmak üzere kullanabileceğiniz bir uygulamayı ele alacağız. On yıllar boyunca televizyon programları ve dergilerinde genç nesil için gerçekçi olmayan güzellik standartları tasvir edildi. Modellerin ve ünlülerin önemli ölçüde düzenlemeden geçmiş fotoğrafları gençleri şüphesiz kötü hissettiriyor. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile düşük benlik saygısı problemleri gençler arasında şaşırtıcı derecede artmış durumda. Gençler artık popüler figürlerle değil, kendi arkadaşları ve çevresi ile benzer bir ilişki kurmuş vaziyette. Sosyal paylaşım siteleri bu sorunun ana sebebi konumunda.

Çocukların Akıllı Telefon Kullanımını Kontrol Etmek ve Sınırlandırmak

Sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcıların çoğu takıntılı bir şekilde heyecan verici ve parlayan hayatlarını anlatıyor, yalnızca ideal bir bölüm ve ayrıcalıklı anları gösteriyor; günün başarısızlıklarını veya mücadelelerini gizliyor. Bu görüntüler ve güncellemeler sıkıntılar oluşturuyor ve birçok gençte aşağılık kompleksine neden oluyor. Bu filtrelenmiş görüntüler çocukların çoğunda benlik saygısı kaybına yol açıyor. Bu yüzden aileler çocuklarını internet ve sosyal ağlara uzun süre maruz kalmaktan korumalı.

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon / tabletler için hazırlanan çeşitli ebeveyn kontrol uygulamaları var. Çocuğunuzun cihaz kullanım aktivitelerini izlemek ve gerektiğinde sınırlandırmak için oldukça faydalılar. FamilyTime en ünlü çözümlerden birisi. Uygulama:

Sosyal medya uygulamalarının kullanım sıklığını öğrenme

Bağımlılık yapan sosyal medya uygulamalarını engelleme

Tek bir dokunma hareketi ile çocuğunuzun cihazını kilitleyebilme

Çocuğunuzun cihazında otomatik ekran kilidini etkinleştirebilme

ve benzeri çok sayıda işleve ev sahipliği yapıyor. Uygulamanın tüm özelliklerinden 3 gün boyunca ücretsiz yararlanabilir ve dilerseniz sonrasında ücretli abonelik edinerek kullanmaya devam edebilirsiniz.





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