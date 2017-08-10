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Apple’ın iPhone serisi ilgi çekmeye devam ediyor. Hatırlanırsa bir zamanların efsane müzik çaları iPod’un geliştirilmesiyle elde edildi. İşte bu yüzden interneti olmayan iPhone, iPod’dan pek farklı hale gelmiyor. Kimi zaman Wi-Fi ya da 4G ile ilgili sorunlardan ötürü tamamen çevrimdışı kalabilirsiniz.

iOS: iPhone’da Wi-Fi Kesintisi Sorununun Aşılması

iPhone kullanıcıları kimi zaman Wi-Fi, kimi zaman 4G ve bazen de ikisiyle ilgili kesinti sorunları yaşayabilir. İlk olarak Wi-Fi bağlantısının gerçekten olup olmadığını anlamak için aynı ortamdaki bir diğer cihazla kontrol etmeliyiz. Benzer durum 4G kullanan diğer kullanıcılar için de geçerli. Sorunu çözebilmek için ilk olarak sebebini bulmamız gerekiyor.

E-posta, Twitter, Safari gibi farklı programlar açın ve hepsinde kesinti olup olmadığını kontrol edin. Biri çalışıyor, diğeri çalışmıyorsa ilgili uygulamalara özgü bir hata var demektir.



Soldaki ekranda Wi-Fi, sağdaki ekranda 3G ile bağlantı yapılmış görünüyor. Her ikisinde de sinyal gücü internete erişim için yeterli kıvamda. Varsayılan olarak Wi-Fi bağlantısı aktifse mobil veri kullanılmaz. Wi-Fi bağlantısı varsa internet var demek değildir ve belki de sadece iç ortamdaki cihazlar arasında ağ işliyor, internete çıkamıyor olabilir. Bu nedenle aynı Wi-Fi ile çalışan diğer cihazları kontrol edin demiştik.

Wi-Fi bağlantısını doğru yapmanız için parola girmeniz gerekir ki zaten hatalıysa bu işaretini görmezsiniz. Aynı zamanda uçuş moduna geçerseniz hem Wi-Fi, hem 4G bağlantısı kesilir ama bu durumda ekranda bariz biçimde uçak sembolü gelir ve sinyal seviyesi sıfırlanır. Siz sorun çıkınca bir kere uçuş moduna geçip sonra çıkmayı deneyerek Wi-Fi ve mobili tekrar açmaya zorlayabilirsiniz. Bir diğer kontrol edilmesi gereken nokta dolaşım modunun açık olup olmadığı. Diğer GSM ağına bağlanınca ya da yurtdışında maddi koruma için kapalı olabilir ve internete bağlanmaz.

Mobil kotanız dolmuşsa sizi koruma amaçlı olarak veri akışı kesilmiş de olabilir ki ancak GSM operatöründen destek alarak bilgilenebilirsiniz.



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